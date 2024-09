Edurne, con un cambio de look radical, habla en 'El Hormiguero' de su nueva vida en Florencia y del secreto de su matrimonio

Vida nueva, look nuevo. Edurne, recién instalada en Florencia junto a David de Gea y su hija Yanay y saboreando el éxito de su disco Éxtasis, ha decidido cambiar radicalmente de estilo por primera vez y decir adiós a su eterna melena rubia. Con un favorecedor tono cobre ha llegado a su entrevista en El Hormiguero, donde ha reconocido que su marido aún no la ha visto en persona. Sí ha reaccionado a las fotografías que ella ha compartido con sus seguidores del cambio. Lo ha hecho con dos emojís muy elocuentes: una cara de sorpresa y otra con corazones.

© Salva Musté

"Me lo he cambiado por el otoño, por el cambio de época porque estoy viviendo una etapa muy bonita y quería celebrar", ha dicho. Un estilo un sofisticado para iniciar esta nueva etapa, aunque aclara que su trabajo sigue estando en España. La cantante vivía a caballo entre Madrid y Manchester y ahora lo hace entre Madrid y Florencia, una ciudad que la ha fascinado desde el primer momento. No obstante saca el tiempo necesario para disfrutar de la gastronomía de la ciudad italiana, ya que Edurne es una enamorada de la pasta y por supuesto para aprovechar cada momento que está junto a David de Gea que acaba de fichar por la Fiorentina. Sus carreras transcurren en países diferentes, pero esto nunca ha sido un obstáculo en su relación. ¿El secreto? "Respeto mutuo y admiración. Nos apoyamos y nos queremos", ha contado la cantante madrileña que asegura que ninguno de los dos trató nunca de poner trabas al trabajo del otro: "El amor abarca mucho más que estar todos los días juntos".

© Salva Musté

Ambos se encuentran en los más alto de sus respectivas profesiones. Edurne, además de haber lanzado su octavo disco, Éxtasis, se encuentra rodando su primera película, El casoplón, en la que se interpreta así misma y que se estrenará el año que viente. "Es muy difícil actuar haciendo de tí misma", ha contado sobre esta nueva experiencia que compagina con su trabajo como coach en La Voz Kids, su nuevo proyecto tras haber dicho adiós a .

Precisamente en la presentación del talent de Antena 3 habló recientemente de lo orgullosa que está de David, pero también de las posibilidades que podría abrir su nueva vida en Italia. "Estoy feliz de que esté en un equipazo como la Fiorentina y ahí estaremos apoyándole". Además no descarta abrir un mercado profesional en Italia, como ya lo hiciera Ana Mena: "No me lo había planteado porque es todo muy reciente, pero por qué no. Las culturas de España e Italia se parecen bastante. Me encantaría, le voy a dar una vuelta y lo voy a proponer".