Edurne habla de sus planes más inmediatos tras comenzar una nueva etapa con De Gea en Italia

Edurne está pasando un momento dulce en su vida. Emocionada e ilusionada con la salida de su nuevo disco de estudio, Éxtasis, se confiesa "nerviosa" pero: "Feliz porque después de un montón de tiempo de trabajo llega el momento de compartirlo con todo el mundo". Además, la cantante y su marido, David de Gea, están disfrutando de su reciente vida en Florencia después de que el futbolista haya fichado por la Fiorentina, el equipo de fútbol de la ciudad de Florencia. La extriunfita y el guardameta están entusiasmados con su nueva vida en Italia: "Italia es un país que siempre me ha gustado, al que he viajado bastante. Florencia solo lo visité una vez cuando tenía 16 años, pero es precioso pasear por la ciudad, su cultura, su comida… hay que tener cuidado porque tanta pasta y helado ¡es peligroso!", ha explicado muy divertida en una entrevista para Gtres.

© @edurnity Edurne con su nuevo disco 'Éxtasis'

Profesionalmente la cantante se incorpora también como coach a La Voz Kids: "Estoy en un éxtasis continuo. Estoy feliz de poder compaginar la música con la tele que es otro medio que descubrí hace tiempo que me gustaba mucho". Aunque no puede evitar el echar de menos Got Talent, el otro programa de Telecinco en el que ha ejercido de juez: "Han sido muchos años y una experiencia increíble, pero también quiero hacer otras cosas como descubrir talento en otros niños, sobre todo después de ser mamá, que tengo una sensibilidad especial". Y es que su pequeña Yanay, de 3 añitos, tiene completamente enamorados a sus conocidos papás.

© Gtresonline Edurne

Edurne y David de Gea

Edurne no ha podido reprimir su entusiasmo al hablar de su cambio de país y del nuevo proyecto deportivo de De Gea: "Estoy feliz de que esté en un equipazo como la Fiorentina y ahí estaremos apoyándole". Además no descarta abrir un mercado profesional en Italia, como ya lo hiciera Ana Mena: "No me lo había planteado porque es todo muy reciente, pero por qué no. Las culturas de España e Italia se parecen bastante. Me encantaría, le voy a dar una vuelta y lo voy a proponer. Tengo que aprender italian, que solo me sé las palabras básicas. Me gustaría aprovechar para llevar mi música allí ya que voy a estar tanto tiempo". Con respecto a cómo lleva la distancia con su pareja y padre de su hija, Edurne es rotunda: "Se ha hablado de una crisis inexistente. Estamos superfelices. Llevamos 14 años así".