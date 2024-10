Giro en la guerra de Ioan Gruffudd y su exmujer: ella le acusa de compincharse con una abogada para atacarla

La amarga guerra entre el actor Ioan Gruffudd y su exmujer la también actriz Alice Evans, de 56 años, no deja de sumar polémicos capítulos tres años después de su separación. Como si de una película se tratara, este particular guion se llena de críticas y reproches de la artista hacia su exmarido, un blanco que ahora ha ampliado a una tercera persona. En un giro sorprendente, Alice le acaba de acusar de confraternizar con una abogada de Los Ángeles para criticarla. Te contamos los detalles de lo que ha pasado.

© Getty Images Alice Evans y Ioan Gruffudd

El 9 de septiembre Alice Evans compareció en la sala del tribunal de la ciudad californiana y fue expulsada por tomar fotografías de su exmarido en el interior. Ella ha explicado, en documentos legales obtenidos por Daily Mail, que no era a él a quien estaba fotografiando sino a la abogada Andrea Burkhart, con quien el actor conversaba. Según Evans, los dos se estaban riendo mientras la miraban. “Burkhart ha estado confraternizando con Gruffudd, ha dicho cosas horribles sobre mí. Se refiere a mí como Malice (se podría traducir como “mala”) en lugar de Alice”.

"Les vi hablando y riendo. Esto me preocupó mucho porque parece que Gruffudd está ayudando a la señora Burkhart a hacer declaraciones despectivas sobre mí en sus redes sociales". Para apoyar sus palabras añade algunos mensajes de la abogada en los que hace alusión a ella con este nombre. En estas publicaciones en sus perfiles Burkhart asegura que Alice Evans miente cuando se queja de su situación financiera (este verano aseguraba que no podía mantener a sus hijos). “Las propias revelaciones financieras de Malice han sido, digamos, opacas", escribió.

© Getty Images Alice Evans y Ioan Gruffudd con sus hijas

No se conoce cuál es la relación de la abogada Andrea Burkhart con los problemas legales de Gruffudd y Evans. En su página señala que es abogada penal en Washington y está interesada en "la justicia y la resiliencia". En su canal de Youtube señala además que “hace comentarios acerca de casos de alto perfil basados en su experiencia de más de dos décadas como abogada defensora”. Ha compartido por ejemplo los documentos legales que se hicieron públicos en el controvertido proceso que enfrentó a Johnny Depp y Amber Heard en 2022.

Pelea por la manutención

En la audiencia de la polémica, el 9 de septiembre, el juez Josh Freeman determinó que Gruffudd pague casi 3.000 euros al mes de manutención para los niños y otros 1.400 euros de manutención a su mujer de manera temporal. Será así hasta el 13 de febrero cuando se cerrará un acuerdo de manutención más permanente. El pasado mes de julio Alice Evans acusaba a su exmarido de no haberle pasado la pensión estipulada desde el mes de mayo, dinero sin el que no podía mantener a las dos hijas que tienen en común, Ella, de 14 años, y Elsie, de 10. En los documentos que presentaron sus abogados sostenía que este impacto le está causando serios problemas económicos y la imposibilidad de alimentar a los menores.

© Stefanie Keenan Alice Evans and Ioan Gruffudd

Janina Verano, letrada de Evans, comentaba que el actor británico no había visto a las niñas desde febrero, cuando finalizó una terapia de reunificación familiar a la que acudían. También indicaba que no ha ejercido el derecho concedido por el tribunal de llamar por teléfono a las niñas tres veces por semana. "Ioan no ha llamado a los niños ni ha respondido a sus mensajes de texto desde mayo de 2023. Los niños se han quedado en el limbo y están completamente confundidos sobre cuándo o si verán a Ioan", indicaba la letrada.

Alice se defiende

El actor contraatacó a estas acusaciones presentando hace solo unos días una denuncia en la que asegura que su exmujer ha violado la orden de restricción que tiene contra ella. Señala que ha “perturbado su paz con continuas publicaciones acosadoras y abusivas” en las redes sociales sobre él y su prometida Bianca Wallace. Alice Evans lo niega, definiendo esas publicaciones como “comentarios generales sobre su vida, los procedimientos de disolución y los procedimientos judiciales en general”. "No tenían intención de perturbar la paz de Gruffudd" dijo ella asegurando que él quiere silenciarla. Sí que admitió que en 2021 y 2022 publicó mensajes inapropiados porque estaba disgustada por “el fin repentino de su matrimonio”.

© Getty Images Ioan Gruffudd y su prometida Bianca Wallace

El actor Ioan Gruffudd, de 50 años, se separó en marzo de 2021 de su mujer Alice Evans después de veinte años de relación y dos hijas en común. Hizo pública poco después su relación con Bianca Wallace, de 32 años, con quien se ha comprometido este año, lo que desencadenó una sucesión de acusaciones de su exmujer. Los perfiles sociales se convirtieron en el escenario de una guerra que duró meses, hasta que Gruffudd pidió en 2022, un año después de solicitar el divorcio, una orden de alejamiento de su exmujer. La proceso sin embargo no se ha cerrado pues no han alcanzado aún un acuerdo sobre la manutención de sus hijas.