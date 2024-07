Nuevo giro en el divorcio de Ioan Gruffudd: su exmujer sostiene que no puede alimentar a sus hijas por el impago del actor

La polémica separación que protagonizaron hace tres años Ioan Gruffudd y Alice Evans parecía haber quedado atrás para siempre. De hecho, el intérprete de títulos como Los 4 fantásticos y Titanic ha rehecho su vida y en enero anunciaba que se ha comprometido con Bianca Wallace, una boda en la que está volcado. Pero ha habido un nuevo giro que vuelve a enfrentarlo con su ex y madre de sus hijas, Ella (14) y Elsie (10). La actriz de Crónicas vampíricas le ha acusado formalmente de llevar desde mayo sin pasarle la manutención de las niñas que tienen en común. En los documentos presentados oficialmente por sus abogados sostiene que este impago le está causando serios problemas económicos y la imposibilidad de alimentar a las menores.

© Getty

La intérprete, que anteriormente compartió su vida con Olivier Widmaier Picasso, nieto del pintor malagueño Pablo Picasso, sostiene que no tener la manutención ha afectado directamente a su situación financiera hasta el punto de no poder permitirse "poner comida en la mesa" para alimentar a las menores y verse obligada a pedir bonos de asistencia alimentaria. Según Daily Mail, que ha accedido a los documentos legales presentados, Evans dice que mientras ella experimenta estos problemas, el padre de sus hijas lleva un estilo de vida marcado por el lujo: "Mientras yo lucho por poner comida en la mesa para los niños, Ioan está viajando por todo el mundo". Asegura que Ioan ha comprado relojes de alta gama para él y su futura mujer y que ha estado haciendo una extensa gira para presentar Bad Boys: Ride or Die.

© Getty Alice Evans y Ioan Gruffudd

Alice Evans, que conoció a su exmarido en la grabación de 101 dálmatas, considera que todo cambió con Ioan hace dos meses. Fue entonces cuando, según su versión, llegaron al acuerdo de tener ella el 100% de la custodia de sus hijas y decidieron que le pasaría 3.000 dólares mensuales que no ha percibido ni en mayo ni en junio. Anteriormente, según los citados informes, el actor le estuvo dando 7.000 dólares en concepto de anticipo desde diciembre de 2023 hasta abril de 2024, cuando iba a celebrarse un juicio que ha sido pospuesto hasta agosto para conocer los detalles de la manutención fijados por un juez. Solicita al tribunal que ordene a Gruffudd a aportar económicamente hasta que su cita con la justicia.

Janina Verano, letrada de Evans, asegura que el actor británico no ha visto a las niñas desde febrero, cuando finalizó una terapia de reunificación familiar a la que acudían. También ha indicado que no ha ejercido el derecho concedido por el tribunal de llamar por teléfono a las niñas tres veces por semana. "Ioan no ha llamado a los niños ni ha respondido a sus mensajes de texto desde mayo de 2023. Los niños se han quedado en el limbo y están completamente confundidos sobre cuándo o si verán a Ioan", indica la letrada.