Lolita Flores: 'Me gustaría leer en '¡HOLA!' que he vuelto a encontrar el amor'

El 7 de junio de 1958, salía a la calle la edición 719 de ¡HOLA! En portada, Lola Flores, elegantísima con un vestido blanco y guantes de ópera negros, sostenía en sus brazos a una bebé de apenas un mes, con el pelo azabache, que dormía plácidamente envuelta en una toquilla de encaje. El titular rezaba: ·"El bautizo de la niña de Lola Flores: Lola lleva por nombre". Sesenta y seis años después, Lolita Flores se asoma de nuevo a nuestras páginas, con esa franqueza que la caracteriza y esa manera tan suya de ser auténtica: "Me he criado con ¡HOLA! —nos cuenta con voz pausada—. Todas las cosas importantes de mi vida, ¡HOLA! las ha querido y yo se las he ofrecido. Habéis cubierto los acontecimientos más alegres y los más tristes, no solo de mi vida, sino también de la de mi familia". Y es cierto. De su fascinante historia, quedan constancia en nuestras páginas numerosos acontecimientos familiares: "Aparecieron mi boda con Guillermo (Furiase), mi boda con Pablo (Durán), el nacimiento de mis hijos…". En 1978, protagonizó su primera portada en solitario —"Me gustaría casarme mañana mismo", confesaba sobre su relación con Antonio Arribas— y, 36 años después, en 2014, aparecía en unas excepcionales fotografías que recuerda con especial cariño: "Fue un reportaje con mis hijos (Elena y Guillermo). Íbamos los tres de blanco".

© J.S.Espejo "Todas las cosas importantes de mi vida, ¡HOLA! las ha querido y yo se las he ofrecido".

'Me he hecho a mí misma'

De aquella portada han pasado 10 años, una década en la que ha seguido trabajando con pasión y duende. La vida no ha dejado de brindarle grandes sorpresas, como la más reciente: en noviembre se le entregará el Grammy Latino a la Excelencia Musical, tras 50 años de carrera. "Si se escribiera una crónica sobre mí, me gustaría que se dijera que soy una trabajadora incansable y que me he hecho a mí misma. Me ha costado mucho tener un nombre, pero aquí estoy gracias al público". Lolita ha vivido sus momentos buenos y ha sorteado baches. No olvida a quien la apoyó cuando todo parecía derrumbarse: "Tengo que agradecer a ¡HOLA! y a la prensa del corazón que, en muchos momentos de mi vida en los que me he visto apurada por no tener trabajo, me echaron una mano con un reportaje. En las páginas de ¡HOLA! no solo fueron fieles a lo que yo he contado, sino que han sido amigos". Con respecto al secreto para que ¡HOLA! se conserve a sus 80 años joven, con vigor y mantenga su prestigio entre los lectores de siempre y las nuevas generaciones, lo tiene claro: "Ofrece actualidad, veracidad e información fidedigna".

© Archivo ¡HOLA! © Archivo ¡HOLA! De su fascinante historia quedan constancia en nuestras portadas su bautizo (izquierda), su boda con Guillermo Furiase (sobre estas líneas) y la boda de su hija, Elena Furiase (derecha). © Archivo ¡HOLA!

Situaciones divertidas

Lolita sigue saboreando las cosas buenas de la vida: "Gracias a Dios, soy una persona que ha viajado muchísimo y que ha trabajado muchísimo fuera de España, sobre todo en Latinoamérica y en Estados Unidos". Precisamente, al otro lado del océano, ha vivido situaciones divertidas relacionadas con nuestra revista: "Allí me han dicho más de una vez: '¡Eh, Rosario, te he visto en ¡HOLA!'. Cuando digo que no soy Rosario, que soy Lolita, me dicen: '¡Eso, Lolita!'". Y si le preguntamos qué noticia personal le gustaría ver publicada en nuestras páginas, nos responde con picardía: "Ya madre no voy a ser, está claro. Así es que… ¡no sé! Que he vuelto a encontrar el amor. Pero tampoco estoy en su busca y captura".