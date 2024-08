La reacción de Lolita Flores a la muerte de Caritina, que demuestra lo unida que está a la familia Goyanes

Lolita Flores, gran amiga de la familia Goyanes, se derrumbó en pleno directo al enterarse del repentino fallecimiento de Caritina. La artista se levantó de inmediato y finalmente tuvo que abandonar su puesto de trabajo como colaboradora de TardeAR. "Lolita, vete tranquila", le dijo Ana Rosa Quintana tras consolarla con un abrazo. Al ver el shock de Lolita, el redactor que transmitió la triste noticia le pidió perdón. "Siento haberte dado esta noticia en directo", lamentó. La presentadora, por su parte, aseguró que "no sabía nada" y que se había quedado "helada". "Esto destroza a una familia", añadió, mostrando una tremenda preocupación por Cari Lapique, quien ha perdido a su marido, Carlos Goyanes, y a su primogénita con tan solo 19 días de diferencia.

© Luis Miguel González

Horas después, las cámaras captaban a Lolita a la salida de su casa en Madrid, caminando con tristeza y entre lágrimas. "Sobre todo para su familia", respondió cuando los reporteros de Europa Press le enviaban fuerza.

© Europa Press

La reacción de Lolita en plató se explica por la estrecha relación que ha existido siempre entre los Flores y los Goyanes. La artista conocía a la familia desde que era una niña, pues Carlos Goyanes, antes de decirse al sector inmobiliario, fue productor musical. El vínculo era tan fuerte que Lolita acudió con su madre Lola Flores a la boda de Carlos Goyanes y Cari Lapique el 20 de septiembre de 1975 en la parroquia de la Virgen Madre de Marbella.

© cariilapique

Cuando falleció Carlos Goyanes el pasado 7 de agosto, la cantante le dedicó una emotiva carta recordando los momentos más significativos que compartió con él. "Me acuerdo de ti desde que tenía 7 años. He vivido a tu lado mi niñez, mi adolescencia, mis amores, mis matrimonios, mis alegrías y mis ausencias. Te voy a llevar en mi corazón toda mi vida, y siento una pena enorme, gigante, mi abrazo inmenso a tus hermanos, hermanas a tus hijas... y a ti, Cari, no sé qué decirte, sé que tu dolor será tan grande como ese amor grande e infinito que le has tenido a Carlos toda tu vida. Os quiero".