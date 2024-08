Muere el empresario Carlos Goyanes, marido de Cari Lapique, a los 79 años

Carlos Goyanes ha muerto este miércoles 7 de agosto en su casa de Marbella a los 79 años, tal y como ha podido confirmar ¡HOLA! Ha sido un fallecimiento inesperado y se encontraba rodeado de los suyos. El velatorio se instalará a las 18:30 horas en el tanatorio malagueño de San Pedro de Alcántara, donde se oficiará una misa a las 20:30 horas. El empresario estaba alejado del foco mediático, completamente volcado en sus seres queridos. Y es que por encima de todo era un orgulloso marido, padre y abuelo. Llevaba cerca de cinco décadas casado con Cari Lapique, con la que tuvo a Caritina y Carla. La mayor, casada con Antonio Matos, le dio dos nietos, Pedro y Cari (conocida cariñosamente como MiniCari); la pequeña, casada con Jorge Benguría, hizo que su felicidad se multiplicara con la llegada de Carlos, Santi y Beltrán. Hoy todos están unidos para despedir a su gran referente y uno de los pilares más importantes de la familia.



Cari Lapique y Carlos Goyanes con sus nietos en la Comunión de Carlitos en 2021

Precisamente al lado de sus íntimos vimos por última vez a Carlos Goyanes hace tres semanas, durante la celebración conjunta del cumpleaños de su nieto Carlitos y de su yerno Jorge Benguría. Aquel día, Cari Lapique compartía unas imágenes de los protagonistas de la jornada solplando las velas en casa y avanzaba emocionada que pronto estarían todos juntos. Para recordar su última salida pública familiar nos tenemos que remontar a junio de 2023, cuando hizo la Comunión su nieto Santi en el santuario de Schoensta (Madrid). Aquel día les acompañó el periodista José María García, gran amigo desde hace décadas y padrino de bautismo de Carla.

Era hijo de Manuel J. Goyanes, un conocido productor cinematogáfico que descubrió a Marisol y comenzó a despuntar en la década de los 30. El padre de Carlos trabajó con Juan Antonio Bardem (tío de Javier Bardem), Lucía Bosé y Alberto Closas. Fundó la productora Guión, Producciones Cinematográficas, fue vicepresidente de Uniespaña y del grupo sindical de producción, y también miembro del Consejo Superior de Cinematografía. Además, su abuelo materno era el popular director, productor y guionista de cine Benito Perojo, nombrado Caballero Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

Carlos siguió los pasos profesionales de su progenitor, aunque en su caso como productor musical primero y después empresario inmobiliario. Creó hace más de 35 años Agencia A Promociones inmobiliarias, concebida como una empresa familiar especializada en el mercado inmobiliario de lujo tanto de venta como de alquiler. La transparencia, discreción y profesionalidad son los tres ejes de este negocio que tiene presencia internacional y del que ahora está al frente la menor de sus hijas, Carla, que estuvo una temporada viviendo en Estados Unidos.

En febrero de 2016, el empresario estuvo varios días ingresado a causa de un infarto. Aquel susto, en el que como siempre contó con el apoyo incondicional de su mujer y sus hijas, llegó solo dos meses después de una doble celebración muy importante: el 70 cumpleaños de Carlos y su 40ª aniversario de boda con Cari Lapique, por el que brindaron en El Caribe. La empresaria confesaba que estaba "loca de amor" cuando se casó con Carlos y contaba que uno de los secretos de su unión era hablar siempre, no solo en momentos de problemas.

Contrajeron matrimonio el 20 de septiembre de 1975 en Marbella y ella siempre lo recuerda como uno de los días más bonitas de su vida. "Cuando nacieron mis hijas y cuando me casé con Carlos. Él estaba separado (había estado casado con la artista Marisol entre 1969 y 1972), imagínate en esa época, yo era lo peor de lo peor, pero no me importó porque sabía que lo que quería era estar con él", explicaba en ¡HOLA! durante un posado familiar intergeneracional realizado en su nueva casa de la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro (Madrid) para hacer balance de 2021, año en el que estuvieron instalados en Marbella para estar más tranquilos y cuidarse lo máximo posible.

La crisis sanitaria fue muy dura para Carlos Goyanes. En abril de 2020 murió a causa del coronavirus su cuñado Alfonso Cortina, expresidente de Repsol que estaba casado con Myriam Lapique, madre de sus dos hijos, Felipe y Carlos. Cinco meses después perdió a su madre, Carmen Perojo, a los 99 años. Nena, como era conocida, vivió entre Miami y España.