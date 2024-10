Eugenia Martínez de Irujo aplaude el nuevo triunfo profesional de Narcís Rebollo

Narcís Rebollo anuncia un nuevo reto en su vida laboral como CEO y presidente de la agencia de servicios para artistas Global Talent Service. El marido de Eugenia Martínez de Irujo ha querido comunicar que deja su cargo como presidente de Universal Music en España y Portugal después de 10 años para emprender nuevos caminos también en la industria de la música, pero "trabajando más cerca que nunca de lo que considero lo más importante de mi profesión, los artistas". GTS es una compañía que pertenece a Universal Music Group y representa a artistas en diferentes mercados con oficinas en España, Portugal, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Chile y Brasil, siendo la compañía de management con más presencia en el mundo latino.

© narcisrebollo

Ante este nuevo logro profesional, su esposa, Eugenia Martínez de Irujo, no ha dudado en compartir su alegría y satisfacción. "Cada día más orgullosa mi amor... Te quiero", le ha dedicado a Narcís Rebollo, junto a una hilera de corazones. A esta felicitación se han sumado la de los artistas y buenos amigos como Aitana, Chenoa, Carlos Latre, Juan Magán, Marta Torné, Miguel Ángel Muñoz, Jesús Vázquez, Loles León, Alejandra Prat, Remedios Cervantes y Blanca Suelves que se alegran de su triunfo en el mundo de los negocios.

Entre los artistas de su nueva compañía, Global Talent Service, hay estrellas como Aitana, David Bisbal, David Bustamante, Pablo López, Morat, Lola Índigo, Camila Fernández, Ela Taubert, Joaquina, Lauana Prado, Felipe Araujo y Leo Santana, entre otros.

© narcisrebollo

Su carrera en la música

Narcís Rebollo, de 53 años, suma un nuevo triunfo a su carrera en la música que comenzó siendo muy joven en su Figueras natal trabajando en una radio local. Luego se trasladó a Barcelona y encontró trabajo en Divucsa, una compañía de discos en la que se encargaba de la promoción de artistas como Luis Aguilé, Karina, Betty MIsiego. Posteriormente se trasladó a BMG, donde fue responsable de marketing y promoción, donde llevaba a artistas como Antonio Flores o Nirvana. Pero el gran saltó llegó cuando comenzó a comercializar discos recopilatorios como Caribe Mix, Ibiza Ix o Maquina Total como director general del sello independiente de EDM Max Music en 1995.

En 1997 fundó su propia compañía discográfica, Vale Music, responsable de éxitos como Operación Triunfo, programa donde salieron artistas como David Bisbal y David Bustamante. Posteriormente, en 2006 Vale Music pasa a formar parte de a Universal Music España y fue promovido a través de diferentes áreas de la compañía, ocupando puestos de director de Nuevos Negocios, y una de sus innovaciones fue crear GTS, una línea de negocio que consiste en asesorar al artista no solo en el ámbito musical, sino también en temas de booking y producción, gestión de imagen, redes, marcas, patrocinios y moda así como director general, antes de ser nombrado presidente de Universal Music Península Ibérica y nueve años después CEO y presidente de GTS.

© eugeniamartinezdeirujo

El apoyo de su esposa

Una profesión que le ha hecho viajar por el mundo acompañado de Eugenia Martínez de Irujo, con quien lleva ocho años de feliz relación. Curiosamente en uno de sus viajes a los Grammy Latinos, Narcís y Eugenia se casaron en Las Vegas el 17 de noviembre de 2017, vestidos de Marilyn Monroe y Elvis Presley. Una ceremonia original y distinta para una pareja que ya se había casado con anterioridad. Eugenia con Francisco Rivera, padre de su hija Cayetana, de 24 años, y Narcís Rebollo con la abogada Anna Turón, madre de sus dos hijos, Pau, de 19 años, y María, de 16, que viven en Barcelona con su madre. En el año 2022 volvieron a renovar sus votos matrimoniales con Rosario como madrina. La duquesa de Montoro vive un gran momento personal al lado de Narcís. La pareja se conocía desde hace años, pero no fue hasta finales de 2016 cuando decidieron apostar por su historia de amor. Desde entonces son inseparables y Eugenia es una mujer plenamente feliz, que no solo no se esconde, sino que lo dice abiertamente: "Narcís es el hombre de mi vida".