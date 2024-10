George Clooney ya tiene un digno sucesor, su hijo Alexander, de solo 7 años

George Clooney renunció a su estatus de soltero de oro para casarse con la abogada de origen libanés Amal Alamuddin. De su boda han pasado ya diez años y han formado una bonita familia junto a sus hijos mellizos Ella y Alexander, de siete años, a los que siempre han tratado de proteger. Desde el nacimiento de los niños, el intérprete y su esposa trabajan para mantenerlos alejados de los focos, pero por cuestiones de seguridad. "No quiero fotos de mis hijos”, explicó Clooney en GQ. El actor y cineasta contó que tanto él como su esposa tienen trabajos de alto perfil y no quiere exponer a sus hijos a ningún tipo de riesgo. “Tratamos temas muy serios, con tipos malos muy serios, y no queremos que haya fotos de nuestros hijos por ahí”, aclaró.

© Getty Images

Pero eso no exime a que hablen de ellos, cuenten las travesuras de Ella y Alexander y a quién se parecen cada uno de ellos. "Gracias a Dios, Ella es más parecida a su mamá", contó George. Sin embargo, su hijo Alexander es clavadito a él. Amal comentó lo mucho que se parece su hijo Alexander a George, sobre todo en el lado bromista. La abogada, de 46 años, reveló que no solo se tiene que enfrentar a las bromas de su marido, sino también a las de su hijo. "Es realmente horrible porque mi hijo tiene acceso a accesorios de calidad de Hollywood, como cucarachas y ratones falsos", comentó durante la gala de los premios Albie organizados por la fundación Clooney en favor de la justicia. "¡No puedo revelar lo que encontré debajo de mis documentos y debajo de mi almohada!", añadió sin querer dar más detalles de la última broma que le había gastado su hijo.

En lugar de reprenderle, George Clooney parece increíblemente satisfecho con los juegos del pequeño de siete años, tal y como reveló Amal. "Cuando Alexander está haciendo las bromas y George lo ve, simplemente lo mira y dice: 'Vaya, estoy muy orgulloso de ti'", revela la abogada, mientras que el actor no duda en admitir que "nunca había estado más orgulloso" de él. Desde que era un niño le ha enseñado a gastar bromas, algo que a George Clooney le divierte sobremanera . De ahí que Amal añadiera resignada y con un toque de humor que su hijo "aprende de los mejores".

© Getty Images

t