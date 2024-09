La celebración de George Clooney y Amal previa a su décimo aniversario de boda

Hoy es un gran día para George y Amal Clooney que celebran su décimo aniversario de boda. El soltero de oro en Hollywood y la abogada de origen libanés se dieron el "sí quiero" el 27 de septiembre de 2014 en una romántica ceremonia en Venecia, una fiesta que duró cuatro días y convirtió a la ciudad de los canales en una auténtica alfombra roja de Hollywood. Las imágenes de esa espectacular boda, a la que asistieron entre otros Cindy Crawford, Matt Damon y Bono, de U2, se pudieron ver en una gran exclusiva mundial en ¡HOLA!

© Getty Images

Mientras que otros años la pareja ha celebrado su aniversario en la intimidad de su hogar, con George de chef -aunque sus habilidades no son precisamente excelentes, como él mismo contó-, en otras ocasiones han acudido a un restaurante para disfrutar de una velada romántica solo para dos. En esta ocasión el protagonista de Wolfs ha revelado cuáles son sus planes para celebrar una fecha tan redonda. "La llevaré a algún lugar esta noche, pero ella no sabe dónde", dijo George a la revista People a su llegada a los premios Albie organizados por la Fundación Clooney en favor de la justicia y que se celebraron en la Biblioteca Pública de Nueva York.

© Getty Images

© Getty Images

Una gala en la que Amal Clooney tiene mucho que decir porque ha dedicado todo su empeño y esfuerzo para rendir tributo a los líderes y personas comprometidas con los derechos humanos. Para esa noche la abogada, de 46 años, eligió un vestido de terciopelo negro de Versace largo hasta el suelo con un escote en forma de corazón, un bolso a juego y joyas de diamantes -unos pendientes y varias pulseras-, lo que no sabía es cómo George la sorprendería. El actor y cineasta, de 63 años, llevaba un clásico esmoquin negro a medida, camisa blanca y pajarita.

© Getty Images George Clooney, Amal Clooney, Donatella Versace y Charlotte Tilbury

© Getty Images Emily Blunt y John Krasinski

El matrimonio, que comparte a los mellizos de siete años, Alexander y Ella, vivió una noche muy especial rodeados de estrellas en Nueva York. A la gala acudieron Cate Blanchett con su hijo ignatius, de 16 años; Mery Streep, que coincidió con su compañera en Big Little Lies Shailene Woodley; Emily Blunt con su marido, John Krasinski; Donatella Versace; Charlotte Tilbury; Sting y su esposa Trudie Styler; y Melinda Gates, entre muchos otros.

© Getty Images Trudie Styler y Sting

© Getty Images Meryl Streep

A su paso por la alfombra roja, el protagonista de Up in the Air no pudo ocultar el orgullo que siente por Amal. "Apoyaría a mi esposa en cualquier cosa en la que ella estuviera involucrada", señaló el actor para People. "Ella siempre está en el lado correcto de la historia, y siempre estoy muy orgulloso de estar en la misma habitación con ella, pase lo que pase, y este es un evento en el que podemos centrar toda la atención en las personas que no reciben suficiente atención". Al escuchar estas palabras, Amal respondió: "Es un defensor increíble y significa mucho para mí poder hacer este trabajo juntos y que él ayude a dar vida a algunas de las historias que estamos contando esta noche".

© Getty Images Melinda Gates

© Getty Images Cate Blanchett y su hijo Ignatius Martin Upton, de 16 años

Su gran boda italiana

Los Albie fueron una celebración de aniversario anticipada para George y Amal. A lo largo del día de hoy recordarán aquel mágico día en Italia, el mismo lugar en el que comenzó su historia de amor. Entonces el soltero de oro por excelencia en Hollywood renunció a su estatus para casarse con la mujer de la que se había enamorado en Venecia, una de las ciudades más románticas del mundo. Fue una boda especial, sin boato, tal y como ellos quisieron que fuese, informal en muchos aspectos, pero a la vez grandiosa, en uno de los edificios más bellos del mundo", el majestuoso hotel Aman Canal Grande, el único de siete estrellas de Venecia, emplazado en el palacio Papadopoli, uno de los ocho palacios monumentales de la ciudad en el Gran Canal.

© Getty Images George y Amal Clooney en Venecia en 2014

Tras esta celebración, los nuevos señor y señora Clooney dieron inicio a su vida en común, y casi tres años después nacieron sus dos hijos, los mellizos Alexander y Ella, a los que mantienen alejados de los focos desde el día que nacieron, el 6 de junio de 2017. De ellos suelen hablar en sus entrevistas y uno de los errores que cometieron con los pequeños es que aprendieran a hablar italiano. " Cometimos un terrible error. Les enseñamos italiano... pero no hablamos italiano", explicó el oscarizado actor de Syriana- "Es verdad", reafirmó Amal. "Los hemos armado con un idioma con el que pueden hacernos daño, y realmente no sabemos lo que están diciendo", bromeó, aunque explicó que los niños hablan también inglés y francés.