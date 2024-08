George Clooney habla como nunca de sus hijos y cuenta por qué es tan protector con ellos

George Clooney está viviendo su paternidad al máximo y una de sus prioridades es la de proteger siempre a sus hijos. El actor de títulos tan conocidos como Ocean’s Eleven ha contado cómo él y su mujer, la abogada Amal Cloney, cuidan la privacidad de Ella y Alexander, sus mellizos de siete años. Desde el nacimiento de los niños, el intérprete y su esposa trabajan para mantenerlos alejados de los focos. La revista GQ ha entrevistado recientemente a Clooney y su compañero Brad Pitt. En la charla George habló sin tapujos de su negativa a que los niños aparezcan ante los medios: “No quiero fotos de mis hijos”, dijo a la publicación. Clooney explicó que tanto el como Amal son conscientes de que sus profesiones les tienen expuestos pero que no quiero que sus hijos corran ningún tipo de riesgo por eso: “Tratamos temas muy serios, con tipos malos muy serios, y no queremos que haya fotos de nuestros hijos por ahí”, debido en gran medida a la profesión de su mujer, que es abogada de derecho internacional y derechos humanos y ha llegado a juzgar a grupos terroristas.

"No puede caminar por las calles de Nueva York"

El ganador del Oscar admitió que esto es una tarea “complicada”, debido a su estatus de celebridad. “Mucha gente, incluso que alcanza un nivel bastante alto de fama, encuentra una manera de poder vivir una vida normal, caminar por las calles de Nueva York sin que los sigan y cosas así", continuó George. “Y hay, no sé, cinco o seis de nosotros en los que simplemente nunca se tranquilizó (ese fenómeno)”. El actor de 63 años señaló que no puede caminar por Central Park sin que lo "inunde" la atención y agregó: "Todavía no ha sucedido. Obviamente sucederá, pero aún no ha sucedido".

Sobre la forma en la que mantiene la privacidad de su familia, Clooney comentó que evalúa cada uno de sus movimientos. “Hay momentos en los que evitarás ir al hospital por algo por lo que normalmente irías al hospital”. Añadió: “Evaluarás lo grave que es algo antes de ir”.

La paternidad le ha cambiado

Convertirse en padre también ha afectado a su estilo de vida de otras maneras. Desde que sus pequeños comenzaron a ir a la escuela, George ha reevaluado su decisión de centrarse principalmente en la dirección, ya que el trabajo requiere muchos más viajes que el trabajo de actor. "Es un año en el camino hacia la dirección, y ahora mis hijos tienen cierta edad”, explicó. "No vamos a sacar a nuestros hijos de la escuela y andar corriendo de un lado a otro". En ese sentido, explicó que era más sencillo cuando Ella y Alexander eran más pequeños: "Eso es diferente ahora. Así que, probablemente me centraré en otras cosas, como la actuación".

En otra entrevista en el programa Today, George aseguró que ser padre, le dio una perspectiva diferente: "Me dio un sentido de pertenencia, y un sentido de hogar y de amor incondicional". Incluso, el actor se ha convertido en el cómplice perfecto de travesuras de sus hijos. Tambieñn contó en el show de Graham Norton que, mientras su esposa es como "la genio en casa", él se encarga de enseñarles cosas divertidas a sus hijos. "Les enseñé a poner Nutella en su pañal, y luego a quitárselo y empezar a comerlo", explicaba entre risas.

'Son más inteligentes que yo'

A raíz de la inauguración de dicha escuela, se le preguntó si le gustaría que sus hijos siguieran sus pasos en el mundo de la interpretación. El actor de Ticket to paradise no solo afirmó que sus hijos mellizos eran capaces de hablar hasta tres idiomas distintos desde que tenían cinco años, sino que además son más inteligentes que él, tal y como confesó en el programa Entertainment tonight: "Pueden hacer lo que quieran", contó con orgullo al hablar de Alexander y Ella.