Danna Paola sorprende revelando su 'affaire' con Neymar

Una sorpresa para todos sus seguidores pues es un capítulo de su pasado que no se conocía. Danna Paola, de 29 años, ha sorprendido a los espectadores del programa La Revuelta revelando su relación con un conocido futbolista. La intérprete, que habló de su participación en el single que ha lanzado en colaboración con Shakira y con Anitta, reveló que en el pasado mantuvo un romance con Neymar, el conocido futbolista brasileño.

La artista estaba haciendo su apuesta por el ganador en el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, asegurando que ganarían los blancos, de quienes su novio es fan. Entre risas dijo que su pareja no es futbolista y fue entonces cuando desveló su secreto. “Ya estuve con un futbolista y no quiero volver a repetir” dijo ante la sorpresa de David Broncano, el presentador. Comentó entonces el nombre de Neymar y dijo que fue una relación “divertida” aunque duró poco tiempo.

Admitió la artista que es “muy gracioso y muy divertido” y contó que su relación tuvo lugar durante la etapa en la que el deportista estuvo jugando en el Paris Saint Germain. Explicó además que supo cuándo terminar su relación, aunque no lo pasaban mal juntos. Danna Paola habló además de salud mental, un tema que está muy presente en su álbum Childstar. Aseguró que este trabajo es algo muy personal para ella. “Creo que toqué fondo en muchos momentos y situaciones de mi vida” dijo.

Habló de su etapa como estrella infantil de la televisión, medio en el que apareció con apenas cuatro años, que fue sin duda un momento muy complicado para ella. “Un niño normal juega, va al colegio y hace amigos. A mí me tocó una experiencia distinta en la que, en este proceso de terapia, crecí con este rechazo hacia esta fama y esta manera de ser una niña estrella porque me sentía un bicho raro, la diferente y me hacían un poco de bullying. Las pocas veces que fui a la escuela, porque me corrieron de un montón de colegios, me sentía un poco rechazada en ciertas cosas. Pero al final hacía lo que me gustaba: jugaba a actuar, a cantar”.

De todo aquello ha aprendido que lo importante es rodearse de personas buenas y de gente que te ayude. La artista nunca ha evitado hablar sobre estas cuestiones y ha reconocido que ha atravesado una depresión durante los últimos años, de la que ha podido salir gracias a que ha hecho “mucha terapia”. La cantante ha participado en el nuevo single de Shakira, titulado Soltera, un tema en el que también colaboran Anitta y Lele Pons en el vídeoclip.

La artista mexicana mantiene actualmente una relación con el también cantante Álex Hoyer, que dura ya tres años. La pareja fue captada de vacaciones a principios de este año, un viaje por las Islas turcas y Caicos con el que desconectaron. Como se pudo ver en las imágenes, a pesar de los rumores que en ocasiones apuntan a que tiene problemas, su relación sigue avanzando de manera estable.

Neymar fue padre el pasado mes de julio de su tercera hija nacida fruto de una relación esporádica que el deportista tuvo con la modelo Amanda Kimberly. Esta relación se produjo en paralelo a su relación con Bruna Biancardi, madre de su segunda hija, Mavie, de casi diez meses. Además de Helena y Mavie, el popular delantero es padre de Davi Lucca da Silva Santos, de 12 años, cuya madre es Carolina Dantas, su novia de la adolescencia.