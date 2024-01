Las imágenes más románticas de Danna Paola y Álex Hoyer que reflejan sus casi tres años de amor La pareja de artistas no escatimó en muestras de cariño en su escapa a Islas Turcas y Caicos, donde además recibieron el 2024

Brisa marina y sol. Ingredientes perfectos para una escapada en pareja. Si además coincide con que es en este entorno donde das la bienvenida al nuevo año, los meses venideros solo pueden traer alegrías. Danna Paola, 28 años, y su novio Álex Hoyer se embarcaron un viaje a Islas Turcas y Caicos para desconectar y recargar energías tras un año intenso. La pareja, que no deja de sumar logros en el terreno profesional, ha demostrado además que su vida sentimental es más que estable. Sus primeras imágenes juntos fueron en junio de 2021 y desde entonces solo se separan cuando sus agendas lo requieren. Lo cierto es que en su caso valen mucho más las imágenes que las palabras pues no hay más que ver estas fotografías para notar que su amor avanza viento en popa.

Danna Paola y Álex Hoyer se sinceran por primera vez sobre su relación

"La vida en el mar me hace tan feliz, estar descalza, sin casi nada ropa, libre, con la sal, los pensamientos libres y suspiros profundos que nutren la calma, las ganas de dormir bajo el sol, y tomar piña colada más de 3 veces al día. Me gusta empezar así: desconectando para conectar de nuevo, encontrando inspiración en el silencio con propósitos y metas que me hagan soñar despierta de nuevo, con música, en la playa riendo, amando, comiendo y bebiendo con charlas largas sobre la vida de todas esas memorias sobre cómo hemos sobrevivido hasta hoy, como llegamos aquí, y como emociona el alma un camino nuevo. Un lienzo en blanco y una historia nueva por contar" escribe la artista.

El 2023 fue un año de arduo trabajo que la llevó a recorrer las principales ciudades de México y Estados Unidos, en una gira que se extendió por toda Latinoamérica. Por eso estos días, lo importante para ella era relajarse. Junto a Álex ha disfrutado de algunas actividades acuáticas, paseos por la bahía y románticas puestas de sol. También ha revelado que estas vacaciones las ha compartido al lado de dos sus mejores amigos, Jorge Anzaldo y Diego Cárdenas, conocidos como Los Rulés, con quienes mantiene una estrecha relación desde los años en los que compartían un canal de YouTube.

Álex ha dejado constancia también de sus sentimientos a través de un mensaje en el que hace una auténtica declaración de amor a Danna. "Un año lleno de ti y de tu magia en cada día, amé verte crecer tanto este año y acompañarte en cada uno de tus logros. Te amo con toda mi vida gracias por compartir la tuya conmigo". A los seguidores de la pareja les han conmovido mucho estas palabras y ya sueñan con que los proyectos de futuro que alguna vez han compartido, una futura boda por ejemplo, se hagan realidad.

Loading the player...

Haz click si quieres ver el especial de Charlando con… Danna Paola. Tranquila pero muy consciente de la tarde de trabajo que le esperaba, así llegaba Danna Paola al último ensayo para su tan esperada actuación en España en el marco del festival Arenal Sound. En HOLA!4u pudimos acompañarla y charlar con ella para ver cómo prepara una actuación como esta. Sus fans españoles estaban deseando poder ver a la mexicana en directo tras años sin actuar en nuestro país donde es muy conocida por su paso por la serie Élite.Puedes ver más en la plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!