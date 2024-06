Hablamos con Danna de la música que le ha salvado, del 'lapso oscuro' que ha dejado atrás y del papel de España en su transformación

Valiente, orgullosa de haber tomado las riendas de su vida y con una luz propia de quien ha dejado atrás para siempre una etapa oscura. Así está Danna (antes conocida como Danna Paola) en este capítulo marcado por el lanzamiento de Childstar, que contiene "la música que me salvó". Componer las trece canciones que lo conforman ha sido un proceso muy íntimo puesto que las letras relatan su historia y le permiten hacer las paces con su pasado. Poner voz a esos sentimientos hace que cada concierto sea terapéutico y está deseando mostrar esta parte tan personal en España, que fue su hogar durante el rodaje de Élite. Uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz y la cantante estará el 15 de junio en Sevilla y el 22 de junio en Madrid, donde celebrará entre amigos cumpleaños. De su conexión más desconocida con España, al poder transformador de nuestro país, el punto de inflexión con el que nació una nueva Danna y de su catártico disco hablamos en HOLA.com con la artista.

-Lanzaste hace poco más de un mes Childstar, un disco que te encumbra aún más como una estrella del pop, ¿cómo estás viviendo la acogida que están teniendo los nuevos temas?

-Una locura. Ha sido increíble, la verdad. Estoy en una especie de postparto con este álbum. Ha sido un proceso personal bastante introspectivo y sigue siendo muy introspectivo. Sigo descubriendo cosas, sigo recibiendo un montón de buenas críticas y sobre todo hay muchísima acogida de la gente, y eso me parece brutal. He estado ahora en Latinoamérica con la gira y ha sido increíble escuchar a los fans coreando las canciones.

-Debe ser emocionante ver que conectas de esa forma con el público a través de tu parte más personal...

Este disco para mí es el regalo más grande y un reto. Es mi proyecto más ambicioso. Es literalmente la música que me salvó de un proceso personal muy importante y bastante intenso de mi vida y para mí la mejor manera de poderlo construir fue poniendo mi personalidad y mi ADN en cada una de las canciones de este álbum. Estoy superorgullosa del proyecto, de todo lo que ha llevado estos dos años que hemos trabajado y obviamente culmina con la salida del disco, con el recibimiento del público, que ha sido hermoso y para mí sigue siendo como muy nuevo todo aunque lo llevo trabajando muchos años.

-Ha sido también como un trabajo terapéutico, ¿no?

-Superterapéutico. Para mí fue muy necesario poder hacer lo que me diera la gana en este disco, poder escribir, componer... Producir y llevar la dirección creativa artística de todo el proyecto en sí fue un reto muy grande que al mismo tiempo me ayudó a salir de este lapso un poco oscuro en el que estaba viviendo.

-¿Qué había en esa oscuridad?

-Esa oscuridad tiene muchísimas cosas sobre mi seguridad e inseguridad como artista y como mujer y también sobre cómo he crecido en esta industria. He tenido la posibilidad de crear un proyecto que también es un regalo a mi niña interior y a la persona en la que me he convertido. He convertido todas esas experiencias en arte, canciones, vídeos... Ha sido un proceso que todavía me sigue dando muchas lecciones de terapia y creo que cada día se transforman y cada día le tomo un significado distinto. Me he transformado mucho y me sigo transformando desde la salida del disco.

-¿Qué ha sido lo más difícil de crear un trabajo que habla tanto sobre ti?

-Estuve en un proceso personal bastante duro, por eso me tomó tanto tiempo, tantos años. Mientras lo creaba estaba en terapia y descubriendo cosas de mi vida y mi niñez. El concepto y el nombre del disco es como hacer las paces con mi pasado y poder empoderarme a través de toda mi trayectoria, de todo lo que he hecho, de todo lo que he vivido... Lo más difícil fue, a la vez que lo creaba, estar transformándome interiormente, psicológicamente, creciendo y madurando, convirtiéndome en un adulto en otras áreas... Y todo llevando yo la batuta, que me ha empoderado mucho. Los procesos y lo perfeccionista que soy también es difícil.

-¿Ha habido algo fácil?

- Disfrutar el proceso, que me dejó la mejor experiencia de vida artística y personalmente. Lo sencillo fue hacer este disco en casa, con amigos, con mi novio Álex Hoyer, que es también mi productor... Lo creamos en casa, cocinando, bebiendo vino, muchas charlas, muchísima introspección... Tuve mucho apoyo y mucho entendimiento con todo mi equipo, familia, amigos... Fue un proceso a puerta cerrada y sacarlo fue como haber parido. Ha sido un viaje maravilloso y lleno de cosas muy hermosas que hoy en día agradezco haber vivido.

-Las canciones te permiten volver a momentos difíciles, pero ya desde un lugar tranquilo. ¿Cantarlas te permite revivir esos momentos oscuros de los que me hablas, ya sin dolor?

-Sí, sí, se ha transformado mucho. Hay canciones que todavía hoy causan estragos, como Tenemos que hablar. Todo lo que he vivido en Latinoamérica en estos últimos meses ha sido duro y esta canción me recuerda que sigo construyéndome y que es un proceso que no termina. Aún te quiero era muy difícil para mí cantarla y hoy en día me empodera bastante. La música al mismo tiempo se va transformando y para mí, cantarlas en vivo, está siendo muy diferente que grabarlas en el estudio.

-Con este disco rompes con la Danna de antes, una Danna que no encajaba y que vivía complaciendo a todos. ¿En qué momento se sitúa ese punto de inflexión en el que decides romper con todo y crear una nueva Danna?

-Creo que desde que empecé la terapia de quitar el romanticismo a mi vida en muchas cosas. Cuando no abres esa tapa vives creyendo que todo era color de rosa y me ha ayudado mirarme al espejo y decir, qué estoy haciendo, dónde quiero ir, esto ya no va conmigo. Creo que es algo muy valiente el haber expuesto este proceso. El punto fue hace dos años, cuando me di cuenta de que había algo dentro de mí que me hacía vivir complaciendo a los demás. Empecé a pensar más en mí, en lo que yo quería hacer. A nivel personal, Danna estaba muy perdida, siempre vivía a través de mis personajes y ser actriz era una vía de escape a una realidad más fantasiosa. Danna en casa ha sido algo duro que poco a poco empiezo a contar, aunque una parte de ese proceso me lo sigo quedando para mí.

-Es que muestra tu parte más personal y menos conocida...

-Es muy íntimo. Cuando uno empieza a decidir sobre su felicidad, sobre las cosas que sí quiere hacer y aprende a decir que no, es un acto muy valiente, y también exponer la situación sin miedo a ser juzgada. Creo que eso me acerca cada vez más a tener tranquilidad del ser humano que soy, en el que me estoy convirtiendo, el que no soy perfecta. Lo que me ha ayudado ha sido poder transformar todo eso en música.

-Has tenido la valentía de poner voz y poner música a esos sentimientos, pero antes de dar el paso, ¿pensaste romper con todo y empezar de cero en un ámbito diferente al espectáculo?

-Creo que Childsatar es un poco eso. Eso es confiar en mi instinto. Seguir al corazón da miedo, pero mientras algo resuena en tu corazón, como es todo este disco para mí, hay que estar tranquilísima. Hoy no tengo este miedo y estoy segura de las decisiones que he tomado artísticamente. Con este disco seguramente habrá gente que se irá porque no le guste y gente que llegue y se interese en mi música, y creo que eso también es superválido. Estoy transformándome y creo que la capacidad de un ser humano de transformarse y salir de la zona de confort es un acto de valentía porque necesitamos reinventarnos, cada X tiempo no somos las mismas personas. Soy una persona que se aburre muy rápido y necesito estar en constante cambio. Soy muy nómada también. Me gusta vivir en diferentes lugares, tener otras experiencias, otros lugares de inspiración...

-Ese alma nómada conecta directamente con tu gira, con la que llegas a España: el 15 de junio actúas en Sevilla y el 22 de junio en el Botánico de Madrid. ¿Cómo te preparas para esas fechas? Me consta que son especiales porque eres una apasionada de nuestro país...

-Muy, muy apasionada. Ocupa un lugar personal muy importante para mí. Formar parte de Élite hizo que me fuera vivir a otro continente por primera vez sola. Mis compañeros me acogieron muchísimo, me descubrí como persona, aprendí a ser individual, a no tener apegos... Empecé a descubrir que desde niña había tenido una conexión especial con España. Yo creo en las vidas pasadas, en la astrología, y una vez me dijeron que España tenía un lugar importante. Hacer Hoy no me puedo levantar me acercó a España antes de mudarme a Madrid. Justo terminando esa temporada de teatro me llamaron para Élite, me quedo tres años viviendo allí y se transformó mi vida, es un lugar que me enseñó mucho a nivel personal.

-Y ahora vuelves...

-Creo que es lindo ser agradecido también con los sitios que te ayudan a transformarte. Después de años, ahora vuelvo a presentarme en un país que me ha dado mucho, y eso me hace sentir feliz porque tengo a todos mis amigos también allá y es como invitar a medio mundo. Estoy pensando en invitados que me encantaría tener en el escenario.

-Tu concierto en Madrid coincide además con tu cumpleaños, ¿cómo lo vas a celebrar?

Me encanta cómo el universo acomoda todo porque tenía muchas ganas de pasar mi cumpleaños en Madrid y se da la oportunidad. Ese día me iré de rumba y celebraré muchísimo, cumplo 29 y es importante celebrar este año previo a los 30 en un sitio que tanto me ayudó en mi transformación.