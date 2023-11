Danna Paola lanza una personal canción de la venganza dedicada a su ex

Ha sido la última voz en recurrir a sus letras para rescatara un episodio de su vida que le hizo mucho daño. Danna Paola, de 28 años, acaba de estrenar Aún te quiero, un single dedicado a una de sus exparejas de la que se alejó al darse cuenta de que sufría. Una relación tóxica que se convierte en eje central de la letra, en la que habla de cómo “cauterizar las heridas”. La mexicana explica que con este single “espera poder ayudar a las personas a sanar, perdonar y comunicar lo que necesitan sacar de los escombros del corazón y dar un paso adelante poniendo límites con todo aquello que no suma y enfría tu alma, porque donde hay odio hubo amor”.

En la presentación del tema se dirige directamente a ese ex, cuya identidad no ha querido revelar. “Y si estás leyendo esto, gracias a tus falsos actos de amor, no me habría convertido en todo lo que soy hoy… con amor, Danna", escribió. Le dio las gracias la artista a su productor musical Manuel Lara y a la compositora Elena Rose por ayudarla a plasmar estas emociones. Además envió su cariño a su novio Álex Hoyer, junto al que lleva más de dos años, “por todo su amor, energía y talento en todo este proceso con esta canción, por escucharme, sanar conmigo y juntos contar esta historia que está por contarse completa”. Él le ha devuelto su cariño asegurando que la admira y siente mucho orgullo.

Entre los versos que incluye el single están estos:

Prefiero estar sola

Que ser esclava de las mentiras que me dices

Si no creo en el amor, no es porque quise

Te di todo y tú por nada lo vendiste

Estoy mejor sola

Aunque de vez en cuando, admito que te pienso

Tu recuerdo no es bonito, es un lamento

Pues si te odio, es porque en el fondo te quiero

Entre los nombres que se han relacionado con la mexicana están los actores Eleazar Gómez, David Chocarro, Jorge López (con quien coincidió en Élite) y el cantante Sebastián Yatra. Sigue así la mexicana la estela de otros intérpretes que han recurrido a sus canciones para lanzar dardos a sus ex. Shakira abanderó este año el resurgir del género con su colaboración con Bizarrap, un sencillo repleto de mensajes dirigidos a Piqué que causó un auténtico furor en todo el mundo. Siguió sus pasos Karol G precisamente en una colaboración con la de Barranquilla y con el título TQG, dejando también claro a su ex que ya había superado su historia.

Esta nueva cara de Danna Paola sin embargo no ha gustado del todo a sus seguidores que le reprochan este giro musical. Han sido muchos los comentarios que ha recibido acerca de que debería hacer música más comercial, algo que no ha gustado demasiado a la mexicana. En varios mensajes directos a sus fans ha manifestado su disgusto, explicando que todo evoluciona y que es consciente de que esta nueva faceta como artista “no iba a ser una transición fácil”. Explicó que va a hacer cosas muy distintas a las que había hecho antes y que “comparte con el alma su arte”, así que lo que más le importa es saber que su música es el mayor regalo que puede hacer a quienes la siguen.