María Amores, mujer de Ion Aramendi, habla abiertamente de su menopausia: 'Me siento mejor que nunca'

La periodista María Amores, mujer del presentador Ion Aramendi, se caracteriza por comunicar con gran naturalidad todo lo que ocurre en su vida y en una de sus últimas publicaciones ha contado que acaba de entrar en una nueva etapa vital. "Este verano he tenido a mi cuarto hijo: se llama menopausia", ha comenzado diciendo con su característico ingenio. "Me hice tres predictors consecutivos porque la última vez que me había faltado la regla fue en 2021 y era porque estaba embarazada y, de repente, tres años después, la nada", ha añadido.

A sus 47 años, María ha enumerado los síntomas que está padeciendo durante este periodo. "Sofocos locos, pasar de tener frío a sentir magma por tus venas en cuestión de segundos, insomnio... De ánimo me encuentro bastante bien con algún brote infundado de vez en cuando pero nada fuera de lo normal. Y un poco ida, pero eso también me pasaba antes", ha dicho entre risas.

Pese a ello, la periodista ha asegurado que se siente "mejor que nunca" y que se está "cuidando mucho más que antes" para "proporcionarme un buen futuro". "Entiendo que haya mujeres que no lo lleven tan bien como yo, que no tengan tiempo, ni recursos ni ganas de cuidarse. Les mando ánimo. Cada una que haga lo que quiera y lo que pueda", ha señalado.

La periodista ha afirmado que no percibe "las connotaciones negativas de ser o estar menopáusica" y ha reivindicado esta etapa con orgullo. "Me da igual, soy más mayor que antes, estoy viva, punto. Y ser una señora es estupendo. Amo a las señoras con su porte, con su sabiduría y con sus galones. Otra cosa es sentirse joven, no está reñido. Soy una señora juvenil. Eso soy yo".

María ha formado una gran familia con Ion, con quien se casó el 28 de mayo de 2011. La pareja tiene tres hijos, Ion, de 11 años, Lucas, de siete, y Marieta, de dos. "En nuestro matrimonio ha habido mucho humor, mucho amor y poco drama", dijo la periodista con motivo de su aniversario de boda. "Espero que sigamos así, divirtiéndonos juntos, apoyándonos y viviendo felices junto a los nuestros", deseó. El presentador, por su parte, desveló el secreto de su relación. "No aburrirnos, parece simple, pero no es nada sencillo".