¡Sorpresa en plató! La mujer y los tres hijos de Ion Aramendi visitan al presentador y protagonizan un simpático momento

¡Sorpresa en plató! Ion Aramendi ha vivido un momento muy especial durante la emisión de Reacción en cadena. Mientras el presentador daba paso al concurso de Telecinco, ha aparecido su mujer con sus tres hijos. Un instante en el que no salía de su asombro y ha exclamado con una enorme sonrisa: ¡No me lo esperaba, no me había dicho nada!.

© Telecinco

Cuando María Amores — mujer de Ion Aramendi — ha entrado en el plató, el presentador no ha podido ocultar su emoción y ha salido corriendo a abrazar a su esposa y sus tres niños. Los pequeños, Ion, Lucas nacidos, respectivamente, en 2013, 2017, también se han mostrado muy ilusionados y sobre todo, nerviosos. La menor de los hermanos, Marieta, de dos añitos, se ha abalanzado sobre los brazos de su padre nada más verle. "¡Hola chiquitina!", ha comentado el conductor de televisión antes de comerse a besos a su niña.

© Telecinco

Te puede interesar Ion Aramendi nos presenta a su hija: un final feliz tras los dramáticos momentos vividos en el nacimiento de su pequeña

Tras unos minutos de aplausos por el momento tan bonito que se estaba viviendo en el plató, María Amores le ha explicado a su marido que aprovechando que se había terminado el cole, había querido darle una sorpresa y quedarse viendo el programa. De hecho, ha sido el mediano de sus hijos el que ha dado paso a la primera prueba del programa diciendo "palabras encadenas". Un instante en el que Aramendi no ha podido evitar la ilusión y ha gritado "¡vamos!". Posteriormente, la familia del presentador se colocaba para disfrutar del concurso.

© Telecinco

Te puede interesar Ion Aramendi nos presenta a su hija: un final feliz tras los dramáticos momentos vividos en el nacimiento de su pequeña

Su historia de amor

Ion Aramendi está viviendo un momento maravilloso. Está en la cresta de la ola a nivel profesional y no le pueden ir mejor las cosas en el plano personal. El presentador disfruta del éxito que supone haberse convertido de un tiempo a esta parte en el nuevo presentador estrella de Mediaset, y merecido lo tiene. Su simpatía, espontaneidad, elegancia y saber estar le han colocado en ese selecto grupo de rostros conocidos que cae bien a prácticamente todo el mundo, de ahí que su presente y futuro en el medio estén más que asegurados.

© ionaramendiurrestarazu

Junto a María ha formado una gran familia. Se conocieron en 2008 y pasaron por el altar dos años después, en 2011. En estos años de matrimonio han tenido tres hijos y la periodista no puede estar más orgullosa de su historia de amor con el presentador de Telecinco. "Se trata de una historia simple, sin entresijos, sin venganzas ni tensiones pero manteniendo la tensión a través de varias temporadas muy entretenidas y llenas de contenido variado. Ha habido mucho humor, mucho amor y poco drama. Espero que sigamos así, divirtiéndonos juntos, apoyándonos y viviendo felices junto a los nuestros", fue el mensaje que María compartió el año pasado por su aniversario de boda.