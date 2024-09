José María Almoguera, tajante en su primera entrevista en televisión: 'Ahora mismo no hay posibilidad de reconciliación con mi madre'

José María Almoguera ha decidido romper su silencio en televisión para hablar en ¡De viernes! sobre la delicada relación que mantiene con su madre, Carmen Borrego. El hijo mayor de la colaboradora se ha sincerado sobre la situación actual entre ellos y sobre cuál es el origen de su distanciamiento. "Echo de menos a mi madre de cuando yo tenía veinte años, 24, 26... a esta última madre que he tenido no la puedo echar de menos, porque no han sido cosas buenas", confesaba. Durante su aparición, José María aclaraba con honestidad que, se siente humillado y no cree que exista la posibilidad de una reconciliación con su madre. "Me han tachado de mala persona", explicaba. En este momento, la incomodidad que los separa parecen insalvables, y lo tiene claro: “Ahora mismo no".

© Telecinco

Tras meses de distanciamiento, la figura actual de Carmen en su vida le resulta irreconocible. Almoguera explicaba que los recientes desencuentros hacían imposible cualquier acercamiento: "Cómodo no es". También, admitía que trabajar juntos en el programa 'Así es la vida' fue incómodo para ambos, "Me crucé con ella, pero lo evitaba", reconocía. A pesar de que su madre ha intentado acercarse en varias ocasiones, él confesaba que prefiere no responder antes que tener un enfrentamiento: “Dependiendo del tipo de mensaje, contesto o no”.

© deviernestv

Durante la entrevista, José María también se mostró muy crítico con ciertos aspectos de la vida profesional de su madre. Aunque reconoció que Carmen siempre fue una madre “maravillosa”, también expresó su dolor por lo que él percibe como humillaciones que ella ha permitido en televisión: " Un tartazo recién operada, yo no lo hubiera soportado pero pasó. Ciertas cosas que no son justas, en tu puesto de trabajo te están humillando. Te están vejando, no me parece bien que lo haya permitido. Que entre al juego depende, si es divertido, pero hay otros que se pasan de la raya". “Ese es el momento en que el personaje gana y se come a la madre”, comentó, aludiendo a cómo la figura pública de Borrego, ha eclipsado la relación personal y familiar que compartían. "Es mi madre, la reconoceré siempre, pero no me gusta el camino que está llevando", admitía. "Permitir cierto tipo de humillaciones y de vejaciones, con el tema de su trayectoria, yo no lo permitiría... eso ha enturbiado mi vida, ver ciertas falsas de respeto impunes que se tienen y que nadie hace nada" explicaba José María.

© deviernestv

A pesar de los esfuerzos de su madre por reconectar, especialmente en momentos como el homenaje a su abuela, María Teresa Campos, la relación no ha mejorado. José María recordó uno de los momentos más delicados: el aniversario del fallecimiento de la matriarca. Durante el programa '¡De viernes!', hizo una intervención telefónica mientras su madre se encontraba en el plató, pero optó por no saludarla públicamente. "No era el momento de enturbiar las cosas", explicó. Al ver cómo afectó la situación a Carmen, decidió enviarle un mensaje privado para disculparse. "En otras ocasiones prefiero no contestar a dar una mala contestación" confesó. Sin embargo, este gesto no fue suficiente para cerrar estas heridas que ahora parecen insalvables.

José María Almoguera también abordó uno de los principales detonantes del conflicto: la relación entre Carmen Borrego y su exmujer, Paola Olmedo. Según ha explicaba, todo comenzó a deteriorarse cuando su madre hizo comentarios que no fueron bien recibidos por Paola, especialmente uno que sugería que José María debería haber ido a 'Supervivientes' para poder comprarse una casa. Este comentario, fue el inicio de una serie de tensiones que culminaron en el enfrentamiento definitivo madre e hijo.

Otro de los motivos por los que empeoró la relación madre e hijo fueron las diferencias en torno a su papel como abuela. José María revelaba que tuvo que insistirle a Carmen para que conociera a su nieto, ya que ella inicialmente no quería debido a la presión mediática. En respuesta Carmen declaraba dolida "No me juzgues como abuela, no me dejan ejercer como tal".

© Telecinco

Al final del programa, Carmen Borrego no pudo contener las lágrimas y se rompió a llorar. “Me voy con el mismo dolor que vine”, confesó. Carmen, visiblemente afectada, reflexionó sobre la necesidad de su hijo de verla y hablarle, lamentando lo desgarrador que resulta no poder entenderse. Admitió que al regresar de 'Supervivientes', se encontró con una realidad que la dejó perpleja, mientras reafirmaba su amor por José María: “Nunca he dudado de que mi hijo me quisiera. El daño es tremendo”.