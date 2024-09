Carmen Borrego, contundente ante las últimas informaciones sobre su hijo: 'No tengo que pedirle perdón como madre'

Carmen Borrego dice 'basta'. La situación con su hijo parecer estar en un punto de no retorno, algo que a ella le ha cansado definitivamente. No quiere seguir en un estado de tristeza o preocupación permanente y su hartazgo es palpable. Así lo ha hecho saber ella misma en sus últimas afirmaciones, donde deja claro que en este asunto "quizás, haya llegado el momento de que yo pase a otro plano".

© GTRES Carmen Borrego, este lunes 16 de septiembre por las calles de Madrid

Con esas declaración de intenciones, la colaboradora televisiva habría tomado la drástica decisión de apartarse definitivamente de la vida de su primogénito, al considerar que solo recibe de este continuos desprecios. "La distancia la ha puesto él", ha dicho hasta dos ocasiones durante su aparición en el programa Vamos a ver. Allí, durante la entrevista, se mostraba firme y tajante sin llegar a quebrarse o llorar en ningún instuntae (como sí ha ocurido en otras ocasiones).

No cabe duda de que la hermana de Terelu Campos ha llegado al máximo de su aguante, después del ataque de ansiedad que sufrió ante el agrio conflicto que se vive en su familia. De hecho, este martes se dejaba ver de nuevo ante las cámaras tras permanecer apartada de la televisión durante unos días por este motivo. A partir de aquí, sus palabras han sido especialmente contundentes y no dan pie a equívocos, como respuesta a lo que dijo su vástago de que no confía en ella.

© GTRES Jose Marí­a Almoguera, el pasado 5 de septiembre en una première de cine en Madrid

"Poner distancia a un hijo es complicado porque sentimentalmente, queramos o no, siempre estamos ligados a ellos", comenzaba reconociendo Carmen sobre lo dura que es esta situación. "A mí no me gusta que me juzguen como madre y yo no le voy a juzgar a él como hijo", remarcaba a continuación. "Creo que conmigo no lo está haciendo bien", decía sobre la actitud de José María, pero "yo sigo deseándole lo mejor y felicidad", ha aclarado.

Preguntada sobre si cree que la motivación de este para atacarla es principalmente económica, Borrego no ha dudado ni medio segundo en su contestación: "Evidente". En este sentido, señalaba que "todos los que estamos aquí sentados tenemos claro que nadie le compraría una entrevista a mi hijo, ni en una revista ni en un plató de televisión, diciendo 'mi madre es estupenda y es la mejor que puedo tener'".

© GTRES Carmen Borrego y su marido José Carlos Bernal, en una imagen de archivo

Sobre cómo debería actuar, la que fuera directora de programas ha tenido también una mención muy especial para la añorada María Teresa Campos, recordando lo que esta le trataba de inculcar en vida: "Mi madre me repetía: 'Carmen, tienes que dejar de sufrir'", una máxima que la tertuliana ahora quiere aplicarse por encima de cualquier otra cosa. Reconoce a su vez que cuando algo te toca la fibra, uno debe "enfriarse antes de hablar", pero en lo referente a su hijo ya se ve impotente para acercar aposturas.

A este respecto, reflexiona que "no es un problema que venga de ahora", ya que es algo que se ha ido enquistando a lo largo del tiempo: "Tuve que haber dicho 'basta' y no lo hice", se lamenta. En definitiva, ha sido una "gran falta de comunicación" por ambas partes, decía, si bien "no creo que deje de quererlo nunca", matiza. Eso sí, una vez reconocido esto, "no voy a suplicar, las cosas en la vida tienen un límite", asevera. Visiblemente dolida, afirma por último que "no confiar en mí es no conocerme, ni tampoco entender todo lo que he hecho por él", sentenciaba.