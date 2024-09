Paola Olmedo, exmujer de José María Almoguera, responde a las polémicas: de su actual relación con su ex a los reproches a Carmen Borrego

La familia Campos atraviesa unos días delicados pues se cumple el primer aniversario de la muerte de María Teresa Campos (falleció el 5 de septiembre de 2023) y su recuerdo sigue muy presente. En la misa celebrada en su memoria en Málaga no se vio a José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, un gesto que evidencia que su distanciamiento no se ha solucionado. Ahora ha sido su exmujer Paola Olmedo quien ha vuelto a dirigir unas palabras a su exmarido y a su exsuegra, unas declaraciones en las que responde a las polémicas de los últimos meses y revela cómo es su actual relación con José María.

“Hay cosas que nunca voy a perdonar” comenta Paola en las páginas de Semana, donde habla de su relación con Carmen Borrego y confiesa lo que le reprocha a su exsuegra. “No voy a perdonar nunca que Carmen vendiera mi embarazo sin mi consentimiento y sin consultarme. Lo pasé muy mal, con mucho estrés, y no estaba ni de tres meses” dice sobre las declaraciones que en su día hizo la hija de María Teresa Campos sobre la llegada de su primer nieto. Explica que lo ocurrido le dolió y fue una gran decepción, añadiendo sin embargo que nunca ha cerrado las puertas a Carmen para que visite a su nieto Marc y que no tiene nada en contra de la familia Campos. “Nunca me han tratado mal” dice y añade que lo que pasó es que no supo gestionar el formar parte de una familia tan conocida.

Responde a quienes la culpan de haber separado a madre e hijo

Responde a quienes dicen que ella manipulaba a José María apuntando que fue él quien se separó de su madre. “Si yo soy la que le manipulaba, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué ahora sigue sin hablarse con su madre?”. Dice que ella insistió para que volvieran a hablar y comenta que considera que madre e hijo tienen una conversación pendiente, la misma que ella tendría con su exsuegra si ella quisiera. “No la necesito, pero no me niego a tenerla”. Paola dice que le tenía cariño a Carmen, pues es la abuela de su hijo, y asegura que se resigna a ser, como insinuó su exsuegra en alguna ocasión, la “mala”. Destaca que Terelu siempre ha sido amable y agradable con ella.

Explica que los mensajes que salieron a la luz que se consideraron como una crítica a la familia Campos no lo eran pues se malinterpretaron, ya que sus duras palabras se referían a la gente que hablaba en televisión. “Entiendo que se ofendieran, pero es que yo no dije eso y les hicieron sentir como que les estaba despreciando y no es así”. Se refiere además a su momento actual, en el que está tranquila, y habla de la relación que aún mantiene con su exmarido. “A José María le va a sentar fatal la entrevista”, comenta Paola, que añade no obstante que su relación con su exmarido es “normal y cordial”, pero que necesitan más tiempo para tener una relación de amistad.

Dice que ambos estaban en momentos diferentes de su vida y que tenían preocupaciones diferentes. “José es un chico muy inmaduro. Yo no puedo estar con alguien a quien le tengo que indicar si está o no actuando bien”. Descarta una futura reconciliación y asegura que no le parece mal que él haya rehecho su vida con otra persona (se le vio en actitud cariñosa con otra chica) y que, en cierto modo, fue un alivio pues desmintió las especulaciones acerca de que su separación era falsa. “A él se le cruzó alguien, seguramente estando aún algo mal, y seguramente pues esta persona es un apoyo” dice.

Con respecto a la relación que tenía José María con su abuela, María Teresa Campos, Paola resalta que estuvo “muy pendiente” de ella. “José se ha portado muy bien con su abuela y ahí yo estaba con él, no iba a dejarlo solo en esto”. Carmen Borrego no ha reaccionado todavía en público tras hacerse públicas las palabras de su exnuera.