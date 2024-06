El nieto de Carmen Borrego cumple un año: el gesto de José María Almoguera que evidencia la ruptura con su madre

Atraviesa sin duda uno de los momentos más complicados de su vida. Carmen Borrego no celebrará el primer cumpleaños de su único nieto, Alejandro, de la manera que seguro había imaginado. La colaboradora atraviesa una situación muy complicada con su hijo José María Almoguera, con el que no mantiene contacto tras las duras declaraciones que hizo este cuando comunicó su separación de Paola Olmedo. Hoy cinco de junio el pequeño Alejandro cumple su primer año y, aunque sus padres llevan vidas separadas, mantienen una relación cordial pues ya se les ha visto en varias ocasiones compartiendo tiempo juntos con su niño. Mientras estos días se podía ver a Paola recogiendo al pequeño de la guardería, José María evitaba hacer declaraciones acerca de si por fin ha hablado con su madre, Carmen Borrego.

Es precisamente en los pasillos de Telecinco, donde ambos tienen su programa en los que se habría producido un tenso encuentro entre madre e hijo. Como detallaron en el programa TardeAR, se cruzaron por los pasillos, pero él no quiso pararse para hablar con ella, un tema sobre el que el hijo de la colaboradora no ha querido hacer declaraciones. Ambos comparten plató en el programa Así es la vida que, como se acaba de saber, no renovará en la cadena. Es allí donde Carmen Borrego se ha referido en alguna ocasión a la difícil relación que tiene con su hijo y aseguraba que prefiere esperar a que se calme un poco la situación antes de intentar un acercamiento.

"Es un momento en que es más importante que solucione su vida. Y cuando la solucione tendrá a su madre como la ha tenido siempre. De ayer a hoy no ha dejado de ser mi hijo. Por lo tanto, saludaré (en caso de reencuentro) a mi hijo de forma natural, cariñosa, como he hecho siempre" dijo la colaboradora en su programa, insinuando que no había habido contacto. La relación entre ambos, como explicó Carmen, era cordial y por eso no comprendió las duras declaraciones que hizo su hijo cuando anunció su separación en una entrevista conjunta con su exmujer Paola.

Los reproches de la expareja

José María se confesó decepcionado porque su madre confirmara su paternidad en una entrevista cuando él ya le había pedido que no lo hiciera. "Lo que duele es que te quieran engañar en la cara cuando dices 'para esto' y te dicen 'no puedo'. Ahí te das cuenta de que sencillamente no le dio la gana" dijo Paola, su exmujer. José María apuntaba que, tras la muerte de su abuela María Teresa Campos, había aparcado las diferencias con su madre, pero solo de manera temporal. "El amor que teníamos a mi abuela ha hecho que mi madre y yo apartemos nuestras diferencias por un bien mayor" dijo. Añadía además que seguiría sin hablar con su madre si no hubiera muerto su abuela.

Carmen se enteró de lo ocurrido a su regreso de Honduras, donde estaba concursando en Supervivientes (tuvo que abandonar antes de tiempo el reality debido a sus problemas de ansiedad). Fue su hermana Terelu, que estaba muy disgustada, la encargada de contarle a su hermana lo que había dicho su hijo, ante el asombro y el disgusto de esta. El tiempo es quien tiene la respuesta sobre si logran o no acercar posturas.