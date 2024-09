Inés Domecq, una elegante amazona, protagonista de la cuarta portada de la historia de ¡HOLA!

Empresaria, diseñadora, productora y madre, Inés Domecq es una de las mujeres con más estilo de nuestro país. La marquesa de Alme­nara hace años colabora con ¡HOLA!, encargándose de las más prestigiosas producciones de moda. Casada con Javier Martínez de Irujo, desde 2008, juntos son padres de dos hijos, Sol y Alfonso.

Inés posa en su Jerez de la Frontera natal, en la finca 'Los Caños', a lomos de un caballo de nombre 'Único', inspirándose en la cuarta portada de la historia de ¡HOLA! Un ejemplar con fecha de 23 de septiembre de 1944, que se vendía a un precio de dos pesetas y cuenta con una ilustración, del artista Emilio Ferrer, de una amazona en el Real Club de Polo de Barcelona.

© ARCHIVO ¡HOLA! La portada número cuatro de ¡HOLA!, realizada por Emilio Ferrer, uno de los fotógrafos más aclamados de la época © CHESCO LÓPEZ Inés Domecq, marquesa de Almenara, posa sobre estas líneas, montando a la amazona, a lomos del caballo 'Único', en el campo jerezano

—Cómo ha sido para ti la transición de ser lectora de ¡HOLA! a ser una parte importante de la revista, como productora y colaboradora? ¿Te imaginabas que esto podría llegar? ¿Era para ti un sueño?

—¡HOLA! siempre ha estado presente en mi casa, por lo que me siento muy agradecida por la oportunidad que me dieron, para incorporarme como colaboradora y productora, hace ya más de diez años.

—¿Qué ha supuesto para ti recrear una de las primeras portadas de ¡HOLA!, por lo que significa emocionalmente una imagen con tanto significado y tan importante?

—Me ha hecho mucha ilusión recrear una de las portadas de la revista, sobre todo por el vínculo que tengo con ¡HOLA!, por llevar tantos años trabajando en ella. Además, es especial para mí que haya sido esta portada la elegida, con caballos, ya que, como sabéis, mi familia siempre ha estado muy vinculada a este mundo.

—¿Ha sido complicado estar tanto detrás de la cámara, cuidando todos los detalles, como frente al objetivo?

—Mi equipo me conoce muy bien y lo han hecho muy fácil. Pero es verdad que, al final, siempre una se siente más cómoda estando detrás de la cámara, cuidando todos los detalles para intentar que siempre salga todo perfecto. Aun así, estar frente al objetivo también se convierte en una experiencia muy enriquecedora; sobre todo, si es para celebrar los 80 años de esta revista.

—Eres una de las mujeres de España que más sabe de moda. ¿Descubriste parte de este apasionante mundo en ¡HOLA!?

—Sí, definitivamente ¡HOLA! ha jugado un papel muy importante en mi acercamiento al mundo de la moda, desde que era pequeña. Siempre ha sido una fuente de inspiración y poder colaborar con esta casa, desde hace tantos años, me hace estar al día con todas las nuevas tendencias y colecciones. Considero que ¡HOLA! es un altavoz fundamental para todos los que trabajamos en moda, porque en sus páginas no solo nos cuenta las tendencias, sino que también las interpreta, y eso enriquece nuestra imaginación, nuestra creatividad…

"Es fascinante ver cómo la moda y las historias han ido cambiando a lo largo del tiempo, y recordar los momentos más icónicos de la Historia, a través de las páginas de ¡HOLA!"



—¿Recuerdas la primera vez que tuviste un ¡HOLA! entre tus manos?

—No recuerdo especialmente el primer momento en concreto, pero siempre recuerdo a ¡HOLA! presente en mi casa.

—Según tu mirada de experta, ¿en qué ha sido pionera nuestra revista?

—En que fusiona reportajes exclusivos con una estética muy sofisticada. Da a conocer figuras públicas y no públicas, sin perder la esencia de cada protagonista, combinando la elegancia con la cercanía. Mi compromiso con ¡HOLA! es acercar personas a los lectores, y me hace especial ilusión haberlas presentado y ver cómo ellas mismas recorren su propio camino.

—¿Cuál crees que es el secreto de su 'eterna juventud'?

—Desde el primer número, generación tras generación han crecido con ¡HOLA!, por lo que creo que, esa juventud, radica en la capacidad que tiene la revista de reinventarse y adaptarse a todos los tiempos. Así conecta con las distintas generaciones sin perder su esencia y sus valores. Siempre con un enfoque que resalta los lazos familiares y los momentos compartidos. Ha sabido también dar voz a los nuevos personajes, sin quitársela a los que formaban parte de la historia de la casa.

—Como lectora de ¡HOLA!, ¿cuál es tu momento del día favorito para leerla? Y, ¿te gusta leerla en soledad, o ya se vislumbra en la familia alguna joven lectora?

—Lo suelo comprar los miércoles, nada más salir de la oficina, y sentarme tranquila después de cenar a leer sus noticias. Pero también me encanta ver el entusiasmo que hay, por esta revista y sus reportajes, tanto en casa como en el trabajo, poder comentar cuáles son nuestras secciones favoritas y ver en qué detalle se fija cada uno…

—¿Eres de las que coleccionan números antiguos en casa? ¿Cuál guardas como oro en paño?

—¡Me encanta! Coleccionista como tal no me considero, pero sí una amante de ¡HOLA!, y guardo muchísimos números. Es fascinante ver cómo la moda y las historias han ido cambiando a lo largo del tiempo, y recordar los momentos más icónicos de la Historia, a través de las páginas de la revista.

© CHESCO LÓPEZ Una imagen muy campestre de Inés Domecq, quien afirma: "Gracias a ¡HOLA! he tenido la suerte de viajar, entrar en casas fascinantes y conocer a gente maravillosa, que me ha servido como fuente de inspiración"

—¿Qué portada recuerdas que te impresionara más por su elegancia?

—¡Uff, qué difícil! Eran y son maravillosas… no me podría decantar por una.

—¿Y por la noticia que llevaba?

—Me encanta relacionar ¡HOLA! con todas las buenas noticias y recordar, por ejemplo, todas las bodas reales.

—Si tuvieras que definir el tipo de periodismo que se realiza en nuestra revista, ¿cuáles serían esas palabras?

—Es un periodismo basado en el respeto. Es elegante, cercana y exclusiva.

Momentos de alegría

—¿Quiénes te han inspirado a la hora de concebir tu última colección?

—Gracias a ¡HOLA!, he tenido la suerte de viajar, entrar en casas fascinantes y conocer a gente maravillosa, que me ha servido siempre como fuente de inspiración en IQ Collection.

—¿Qué personaje de ¡HOLA! te ha gustado más conocer personalmente? ¿Y cuál de los históricos te hubiera gustado llegar a conocer?

—De todos los que he conocido, cada uno en sus circunstancias ha sido maravilloso, no podría quedarme con uno solo. Históricos me hubiera gustado conocer a tantos… pero si tuviera que quedarme con uno, sería la Reina Isabel II.

© CHESCO LÓPEZ

—¿A quién o a quiénes te gustaría vestir para una portada de ¡HOLA!?

—Me encantaría poder seguir vistiendo a cualquier persona que confíe en mí y en mi criterio. Poderles vestir para un momento tan especial, como es el de aparecer en estas páginas, es algo que me enorgullece cada día que hago un reportaje.

—¿Qué noticia te encantaría dar próximamente a través de nuestras páginas?

—Creo que en el mundo estamos atravesando una época de momentos difíciles, por lo que me gustaría que las páginas de ¡HOLA! puedan contar noticias llenas de momentos de alegría, que entusiasmen e inspiren a los lectores.