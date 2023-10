Inés Domecq, la más romántica en los Premios FASHION al Talento con un conjunto de tul y encaje al estilo 'Dolce Vita'

Es indiscutible para cualquier experta en moda que Inés Domecq siempre acierta con su look, de ahí que figure año tras año en los ránkings de las invitadas más estilosas de nuestro país. Pero si bien su elegancia innata tiene mucho que ver con este logro, otras veces, son sus diseños para The IQ Collection (firma que capitanea de la mano de Virginia Pozo) los que la posicionan como mejor vestida en cada cita. La celebración de los Premios Talento Fashion 2023 no ha sido la excepción, pues ha aprovechado esta exclusiva cita, en la que precisamente ha sido galardonada por su trayectoria, para estrenar un conjunto inédito en encaje negro que se ciñe perfectamente a la romántica temática de la velada: la Dolce Vita amalfitana.

- Las invitadas a los Premios FASHION al talento: de Marta Ortiz a las hermanas Villarreal

La romántica apuesta Dolce Vita de Inés Domecq

La marquesa de Almenara es una conocedora profesional de las últimas tendencias, así que no ha tenido problema alguno en construir un estilismo de aires italianos que nos recordase a los fotogramas de Fellini o los antiguos posados de Sofia Loren. Esto se debe a que el menú de la cena previa a la entrega de los Premios Talento Fashion 2023, que tiene lugar en el restaurante La Borda del Mentidero, lo conforman platos italianos, con especial presencia de los embutidos Ferrarini. Estos, además, están acompañados de una decoración que nos transpora inmediatamente a la costa de Amalfi, así que muchas de las invitadas esta noche han querido hacer un guiño a la temática con sus looks; entre ellas, Inés Domecq. Hablamos de un tándem de dos piezas que destaca por su composición de tul plumeti marfil con puntos negros sobre el que se bordan exquisitos paneles de encaje.

La parte de arriba es un top de tipo bustier que realza el escote a la vez que hace más estrecha la zona de los hombros con sus tirantes gruesos, mientras que la sección inferior del conjunto consta de una falda ajustada de tiro alto de la cual se desprende con faldón de tul negro con el mismo encaje bordado.

- Victoria de Marichalar y su elegante lencero con escote de vértigo en los Premios FASHION al Talento

Lamentablemente, vemos que esta pieza todavía no se encuentra a la venta en la web de la firma, y pasa lo mismo con el vestido de The IQ Collection que ha seleccionado Isabelle Junot para asistir y entregar a su íntima amiga y diseñadora de cabecera uno de estos señalados galardones. Lo que sí hemos podido identificar de inmediato son sus zapatos, también de firma propia, las sandalias Málaga en terciopelo negro de Inés Domecq Shoes (190 euros).

Por si faltara un complemento brillante para culminar este glamouroso estilismo de diva italiana, la diseñadora y aristócrata ha añadido una gargantilla de diamantes con una preciosa esmeralda colgando de su centro, justo encima del escote, acompañada de pendientes grandes a juego. Son auténticas piezas de colección de Del Páramo Vintage Joyas, con las que ha sumado una pizca de color al posado de una de sus noches más memorables.

- El bonito homenaje de Isabelle Junot a su diseñadora de referencia en los Premios FASHION al Talento