Las confesiones de Inés Domecq sobre sus próximos estilismos: 'Busco looks más relajados y no tan historiados' La marquesa de Almenara nos adelanta sus tendencias favoritas para las invitadas de 2024 tras el lanzamiento de su colaboración con Roberto Diz

Inés Domecq es considerada una de las mujeres más elegantes de nuestro país, ya que sabe exactamente qué debe tener un look de invitada para cautivar sin desentonar, un equilibrio que solo las expertas tienen dominado. No sorprende que la encontremos en el el ránking de ¡HOLA! de las invitadas más estilosas, un mérito que se debe, en parte, a sus propias creaciones para The IQ Collection, que ella luce como nadie, pero también toma protagonismo en el relato uno de sus grandes amigos, Roberto Diz, responsable a su vez de algunos de los estilismos más admirados de la aristócrata. Las redes sociales del gallego (afincado en Sevilla desde hace décadas) son parada obligatoria para quienes siguen de cerca el estilo de la marquesa de Almenara, de ahí que se corriera la voz de inmediato sobre una posible colaboración cuando este publicó: "Algo importante está a punto de pasar. Seguid sintonizados". Por fin, tras su lanzamiento oficial, hablamos con Domecq sobre esta emocionante alianza y las tendencias que ella misma suscribe para la próxima temporada de bodas, bautizos y comuniones.

"Tras más de 20 años de amistad, creímos que era el momento de crear una colección conjunta con algunos de nuestros trajes más icónicos y adaptarlos a la mujer IQ", nos cuenta la diseñadora. Su historia es una que solo podía escribir el destino. Inés, que por aquel entonces tenía 17 años, fue la primera persona que le compró una prenda de vestir. El flechazo tuvo lugar en el taller que montó este gallego de nacimiento en Jerez de la Frontera poco antes de instalarse definitivamente en Sevilla. La marquesa de Almenara le compró un mono de gasa transparente de su primera colección. Sería el primero de muchos encargos con el sello Diz que dictarían tendencia en las citas señaladas de la aristocracia española, algunos de los cuales figuran en la colaboración.

Testimonio de ese tiempo son los diseños que conforman COSMOS, desde vestidazos hasta conjuntos de sastrería que le hemos visto lucir a Inés Domecq en sonados compromisos como la boda de Javier Prado y Catalina Vereterra Gastearene, pero también en ocasiones más íntimas. "Surge a partir de la idea de que este comprende todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será" -explica acerca del nombre con el que decidieron bautizar la alianza- "En este caso, buscábamos remitir al universo Diz-Domecq a través de estos últimos veinte años".

Con el diseñador, tiene en común que le fascina cualquier elemento que resuene con la cultura andaluza, como los volantes estratosféricos, las chaquetillas de torero o la indumentaria ecuestre. Como sabemos, la marquesa también es espectadora asidua de la hípica, así que no es poco frecuente que en el catálogo de The IQ Collection figuren prendas inspiradas en dicha disciplina.

El estilo que ha convertido a Inés Domecq en referente

Un vestido midi de lentejuelas con espalda parcialmente descubierta, otro de marcadas hombreras en tejido estampado de lunares de terciopelo, una maxifalda de volantes asimétricos... En el repertorio de la Marquesa encontramos estilismos que fusionan tradición con un punto de vanguardia. "Son diseños con mucha personalidad y con un carácter muy marcado. Me han dicho sentir siempre muy especial y espero que las clientas de IQ Collection se sientan igual que yo cuando los lleven".

Cuesta creerlo, pero por fin podremos recrear algunos de sus looks más admirados. Hablamos de copias casi exactas, según explica ella misma: "Roberto ha compartido todos los bocetos con nosotras y los hemos reinventado y adaptado a la mujer IQ simplificando en cuanto a tejidos y técnicas. Pero son originales al 99,9%".

El éxito de su última colaboración de moda

Al preguntarle por su favorito, aclara inmediatamente: "Todos tienen un significado especial por el momento en el que lo he llevado, siempre han sido muy especiales, familiares y de amigos, en los que he intentado cuidar hasta el último detalle. ¡No podría quedarme con uno solo!". Pero las fieles seguidoras de la Marquesa sí que han escogido sus preferidos porque, apenas unas horas después de que lanzase la colección en la web de The IQ Collection, se agotaron cuatro de los diseños.

Por suerte, aunque se trata de una colaboración de edición limitada, puede que no sea la última. Y es que estamos hablando de más de 20 años de amistad, en los que Roberto Diz ha ideado impresionantes looks para ella: "¡La decisión de elegir entre todos ha sido muy complicada! Tenemos para 2 o 3 colecciones más, así que no me da tanta pena dejar otros atrás".

Ajena al mundo aesthetic

Marcar la pauta no necesariamente consiste en afiliarse a las últimas estéticas de moda. Para Inés, se trata de crear looks eternos, con los que se pueda asombrar en cada evento sin, por ello, abandonarse a sí misma. Nos cuenta que no se deja llevar por los retos de TikTok o las microtendencias performativas que enloquecen especialmente a las chicas más jóvenes. Ni coquette, ni corpcore, en los diseños de The IQ Collection encontramos una visión puramente personal: " ¡No tengo redes sociales! Las consulto puro y duro para temas de trabajo cuando mi equipo me las enseña".

Tendencias de invitada para la próxima temporada

Si eres de las mujeres que no se dejan llevar por la corriente, presta atención, porque le hemos preguntado por las tendencias que ella, en calidad de experta, recomendaría para la próxima temporada. "Apostaría por vestidos midi tanto para eventos de mañana como de tarde, un buen traje de chaqueta con pantalón con detalles luxury que nunca falla. También veremos mucho los tejidos de lúrex y lentejuelas, muy apropiados para eventos de noche. La manga larga y el escote caja, aunque sea temporada de Primavera/Verano, coge cada vez más fuerza para este tipo de eventos".

¿Acaso nos está dando pistas sobre los looks que ella misma llevará? Contrario a lo que podríamos pensar, y a pesar de ser una de las mujeres más elegantes de España (o quizá por eso mismo), la marquesa de Almenara no se complica al momento de escoger. Sabe lo que el sienta bien y lo que le gusta: "Creo que ahora para eventos busco looks más relajados y no tan historiados. Se me ha pasado el momento de probarlo todo". Una auténtica lección de estilo.

