De la madrina a la hermana de la novia: Inés Domecq nos da las claves para ser la invitada más elegante

Cuando hablamos de invitadas estilosas es inevitable que a nuestra mente venga la imagen de Inés Domecq. A golpe de look (y de diseños) la marquesa de Almenara se ha perfilado como una de las mujeres más elegantes de España, con un estilo cargado de personalidad, en el que no faltan las siluetas estructuradas, los accesorios de gran tamaño y, en muchas ocasiones, el riesgo. Estas cualidades que definen sus elecciones para acudir a todo tipo de eventos, forman también parte del ADN de IQ Collection, la firma de moda con la que ha conquistado a Isabelle Junot, Eugenia Osborne y hasta a la reina Letizia.

La diseñadora, que presentó Machado, su última colección con Virginia Pozo, en el Palacio de Dueñas (Sevilla), posa ahora frente al objetivo. Se convierte en modelo para presentarnos algunos de los diseños que forman parte de su última propuesta y darnos las claves para que nuestro próximo look de invitada sea todo un éxito.

Los looks de Inés Domecq al detalle

¿Qué vamos a encontrar en la nueva colección de IQ Collection?

La colección primavera/verano es un tributo a la obra de Antonio Machado, por eso la presentamos en el Palacio de las Dueñas. La colección se materializa a través de siluetas muy definidas, grandes estructuras arquitectónicas en los hombros, escotes cuadrados y asimétricos tan característicos de la marca. Los tonos fuertes son protagonistas: rojos, naranjas, azules y negros mezclados con tonos tierra forman una alianza perfecta, que da lugar a una mezcla especial y única. Los estampados se han rescatado de archivos vintage se dibujan con toques étnicos y folclóricos.

Las siluetas estructuradas suelen ser las grandes protagonistas de tus propuestas. ¿También en este caso?

¡Por supuesto! Es una de nuestras señas de identidad de IQ con la que nos sentimos muy identificadas, las veréis en vestidos, conjuntos de dos piezas, tops, kaftanes…

¿Qué colores serán los favoritos para la primavera y el verano?

Los colores naturales como el beige o el blanco conviven con otros más vibrantes como naranjas o verdes, pinceladas de amarillo, ocre…

¿A qué tipo de mujeres están dirigidos tus diseños?

A todas las mujeres. Todas las prendas que diseñamos son versátiles, tanto para el día como para la noche. Diseñamos para mujeres actuales, trabajadoras, con familia… para que todas estén guapas y cómodas en todo momento.

Eres considerada una de las mujeres más elegantes de España. ¿Cómo eliges tus looks de invitada para que siempre sean un acierto?

La elegancia es algo subjetivo, yo me visto conforme a mi estilo y personalidad. Si eso gusta, no puedo sentirme más que agradecida…

¿Cómo se vestirán las invitadas en los próximos eventos?

Veremos muchos conjuntos de dos piezas y estampados étnicos llenos de color. Los vestidos largos y midi siempre son un acierto, pero con un toque estructural en sus patrones.

¿Cuáles son los básicos que no pueden faltar en el armario de una invitada?

Un buen traje pantalón con un toque sastre siempre te va a salvar de cualquier evento. También un conjunto de dos piezas estampado de camisa o top con falda. Muchas veces la clave está en tener unos buenos accesorios que permitan levantar cualquier look, por ejemplo unos pendientes grandes, unas sandalias metalizadas… algo que sofistique el look.

¿Y las prendas de tendencia que aconsejarías incluir?

Los estampados étnicos me parecen perfectos para las bodas de verano y algún vestido o conjunto con colores fuertes también sería ideal.

¿Es mejor seguir un cierto protocolo o saltárselo?

Depende del tipo de boda al que estés invitado. Hay algunas que te permiten saltártelo con prendas más relajadas por el lugar en el que se celebran o por el tipo de boda que es y otras en las que procede ir más formal y acorde al protocolo. Lo importante siempre es ser fiel al estilo de cada uno, no disfrazarse.

Hay muchas invitadas que no tienen claro si es adecuado o no ir de negro a una boda. ¿Qué les dirías?

¡A mi personalmente me encanta! El negro es uno de mis colores favoritos, lo utilizo en todas mis colecciones. Una mujer vestida de negro me parece súper elegante.

¿Qué desaconsejarías siempre a la hermana de la novia? ¿Y con lo que nunca fallaría?

Le desaconsejaría un look excesivo donde haya mucha información, por ejemplo exceso de estampado o accesorios. Nunca va a fallar con un vestido en un color liso y un corte favorecedor y unos buenos complementos.

¿Y la madre? Sabemos que la madrina puede ir de largo, ¿pero cuáles son las opciones más elegantes para la madre de la novia?

Siempre con un vestido de patrón impecable que realce su figura y en un color que le favorezca. Si la boda es de día, quizás un buen tocado; y si es de noche, apostaría por darle importancia a las joyas: un broche, unos pendientes largos…

En el mundo de las invitadas, ¿menos siempre es más?

No tiene por qué. Yo soy del 'más es más'. Aquí la clave está en que tú puedas con el look y no al revés. Hay mujeres que pueden con todo y otras que están más cómodas con el 'menos es más'.

Un complemento, ¿puede cambiar por completo un estilismo?

¡Totalmente! Se puede jugar con ellos a la hora de repetir look en varias bodas para que resulte diferente en cada ocasión.

¿En qué tipo de complementos aconsejas invertir?

Invertiría en buenos accesorios, unos zapatos o un bolso para completar nuestros looks son un acierto seguro que duran a lo largo de los años. En mi colección de verano de Inés Domecq by Cuplé he intentado esto precisamente, crear una colección con diferentes zapatos y sandalias que ayuden a sofisticar tu look. También los bolsos de Heden para IQ son una buena inversión ya que puedes llevarlos como en eventos de día como de noche.

Tocados, ¿sí o no? ¿Cuáles son las mejores formas de llevarlo?

Un tocado es un complemento perfecto para bodas de día. Si el tocado es muy potente, lo acompañaría con un look más desenfadado por ejemplo un mono.

¿Qué consejos les darías a las invitadas que tienen que elegir sus looks para próximos eventos?

Que sean fieles a su personalidad. Que se sientan cómodas y seguras con la pieza que hayan elegido y que sigan las tendencias que más le favorecen. ¡No hay por qué seguirlas todas!

Fotografía: Chesco López

Maquillaje y peluquería: Gabriel Llano