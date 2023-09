Inés Domecq nos cautiva con el vestido español de rayas diagonales que esconde un secreto

Inés Domecq sabe exactamente qué debe tener un look de invitada para cautivar a todos los presentes, de ahí que figure en el ránking de ¡HOLA! de las invitadas más estilosas de 2022. Muchas veces, esto es gracias a sus propias creaciones de The IQ Collection, que luce como nadie, pero también ha llegado a conquistarnos con vestidos o trajes ideados por otros autores nacionales. Uno de sus grandes amigos, Roberto Diz, es responsable de algunos de los estilismos más sonados de la marquesa de Almenara, así que siempre estamos atentos de cualquier novedad que nos pueda dar detalles de sus últimas andanzas en términos de moda. Así ha ocurrido este pasado fin de semana, cuando la jerezana posó con una espectacular pieza made in Sevilla del diseñador gallego.

VER GALERÍA

- De la madrina a la hermana de la novia: Inés Domecq nos da las claves para ser la invitada más elegante

Inés Domecq modela el vestido de rayas más favorecedor

Dicen que los estampados de rayas horizontales son de los menos favorecedores, ya que pueden llegar a ensanchar el torso y las caderas, pero las expertas en moda como Inés Domecq tienen claro que basta con llevar estas mismas franjas con una ligera inclinación en diagonal, no del todo verticales, para que la figura se vea mucho más estilizada. A esto se suma el corte asimétrico que presenta el vestido, obra de Roberto Diz, un tipo de escote que sirve especialmente para disimular la zona de los hombros y el pecho al tiempo que alarga el tronco. Por si fuera poco, su falda midi de silueta acampanada, cual trompa de elefante, realza la longitud de las piernas de la ya esbelta royal.

VER GALERÍA

- El diseño 'Chiara' de Inés Domecq, visto en un 'front row' de moda internacional

¿Qué misterio esconde este look?

Esta creación del gallego hecha a medida en su taller de Sevilla para la marquesa del Almenara, genera un efecto óptico envolvente sobre el cuerpo de su musa, que además ha coordinado al completo con su bolsito de mano de piel a dos tonos, así como unos pendientes geométricos a juego. Según detalló el diseñador en sus redes sociales, Domecq llevó este conjunto a la boda de unos amigos, que tuvo lugar este fin de semana. "Algo importante está a punto de pasar. Seguid sintonizados", anunció junto a las imágenes que ahora os mostramos.

VER GALERÍA

¿Habla de una posible colaboración de moda? Recordemos que la Marquesa no solo es diseñadora de su propia firma de invitadas sino que, a su vez, ha alcanzado el éxito con su línea de calzado Inés Domecq Shoes, en alianza con la marca Cuplé. Si bien no sabemos aún de qué se tratan estas palabras de Diz, podemos añadir este look a la lista de infalibles de la fundadora de The IQ Collection.