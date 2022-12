Inés Domecq debuta como diseñadora de zapatos, el accesorio que 'determina nuestra actitud'

Considerada una de las mujeres más elegantes de nuestro país, Inés Domecq vuelve a conquistarnos por un motivo muy especial. Tras convertirse, no solo en todo un ejemplo a seguir a la hora de construir un look de invitada original con ese sello femenino y elegante tan característico de ella, también por la magia que transmite a los diseños de su marca IQ Collection que han conquistado a reconocidas personalidades de la industria. Su emprendimiento, experiencia y visión de la moda le ha ayudado a dar un paso más allá lanzándose a diseñar el complemento que cambia por completo el registro de cualquier estilismo: ¡zapatos!

En colaboración con la marca española Cuplé, se ha lanzado a este universo demostrando el poder que tiene este accesorio ya sea a través de su exquisita horma, estampado o incluso material con el que se ha confeccionado. ¡Y por fin sale a la luz el proyecto secreto que la jerezana se traía entre manos! Bajo el nombre Inés Domecq Shoes encontramos diferentes modelos de lo más atrevidos que prometen robar el protagonismo a las demás piezas. Con ese aire andaluz, colorido y vibrante que plasma en sus trajes de invitada que se hacen virales cada temporada, en esta ocasión ha seguido la misma dinámica de estilo con la genial idea de personalización, así cada par será único.

“La elegancia de una mujer empieza por los zapatos que lleva. Los zapatos determinan nuestra forma de caminar, nuestra actitud… Además, después de muchos años trabajando en moda he aprendido que un zapato bonito puede levantar cualquier look”, asegura la empresaria. Presenta una selección de propuestas que llegan para romper con todo lo establecido, desde zapatos planos y de tacón, hasta botas, botines, sandalias y mocasines, encajando así con los atuendos que podemos llevar en diferentes planes a lo largo del año, de lunes a domingo.

En su primera colección, sorprende por la elección de las tonalidades, inspiradas en los atardeceres de los inviernos del sur de España, acercando así sus raíces a todo el público. Y no solo destaca la opción de personalización de estampados atrevidos, también la posibilidad de añadir divertidos charms aportando una imagen totalmente diferente y dando al zapato ese sublime título de joya guardada en el armario. Una nueva aventura empresarial que promete seguir adelante calzando a las chicas que adoran la moda y buscan opciones con las que marcar la diferencia. “Siempre me han gustado los zapatos y tenía muchas ganas de tener mi propia marca y diseñarlos, pero no hubiera sido posible sin la colaboración y experiencia de Cuplé. Gracias a ellos este proyecto es hoy una realidad”.