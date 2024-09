El conmovedor relato de Tallulah sobre su padre, Bruce Willis: 'Hay días dolorosos'

La hija pequeña de Bruce Willis aprovecha cada minuto que puede al lado de su padre. Sabe que el tiempo corre en su contra, pero atesora cada instante con él como si fuera único y especial. Tallulah, de 30 años, ha revelado cómo se encuentra el actor durante su última aparición en el programa Today . La hija de Demi Moore señaló que aunque él está estable algunos días pueden ser "dolorosos" para Bruce en este difícil camino como es la demencia frontotemporal. Han pasado dos años y medio desde que el intérprete de La jungla de cristal, Pulp Fiction y El sexto sentido se retirara del cine tras un primer diagnóstico de afasia, y luego de demencia frontotemporal.

© @demimoore

“Está estable, lo que en esta situación es bueno, pero es difícil”, puntualizó Tallulah. "Hay días dolorosos, pero hay mucho amor", añadió. "Realmente me ha demostrado que no debo dar por sentado ningún momento y realmente creo que seríamos mejores amigos. Creo que está muy orgulloso de mí”, dijo la benjamina del clan. Tallulah publicó un ensayo a principios de año en el que decía que si tuvieran más tiempo juntos, estarían más cerca el uno del otro. “Tengo esperanzas puestas en mi padre, pero no quiero dejarlas ir. Siempre he reconocido elementos de su personalidad en mí y sé que seríamos tan buenos amigos si tan solo tuviéramos más tiempo”.

© Getty Images

La hija de Bruce también habló sobre el consejo que recibió de su madre, Demi Moore, para afrontar la enfermedad de su padre. "Tienes que estar en el momento, tienes que estar en el presente". Demi Moore también compartió este pensamiento en el show de Drew Barrymore. "Lo que les digo a mis hijas es que lo acepten tal y como está ahora. No se aferren a quien fue o a lo que desearían que fuese, sino a quien es en este momento". El mes pasado, Tallulah declaró en la revista People que la condición de su padre no estaba empeorando ni mejorando, lo cual le dijeron que es bueno. Pero sea como sea el día, "mi familia y yo lo encontramos donde él está", destacó.

© Getty Images

Desde el diagnóstico la familia ha sido una piña, incluso Demi Moore, exmujer del artista, que ha estado apoyando incondicionalmente a Emma Heming, esposa y madre de las dos hijas pequeñas del actor. En el mes de febrero celebraron el 30 cumpleaños de Tallulah juntos, como se puede ver en las imágenes que compartió Demi, en las que de nuevo dan una imagen de unidad y complicidad. Tallulah, de todas las hijas de Willis es quizá la que más problemas ha sufrido desde pequeña. Le diagnosticaron autismo con 29 años y sufre desde los 13 años dismorfia corporal -enfermedad obsesiva-compulsiva que consiste en la búsqueda de la perfección física-. Después de muchos años lidiando con esta enfermedad cuyo diagnóstico no conocía y este trastorno alimentario que le ocasionó depresión y anorexia, ha confesado que se encuentra bien y es feliz con su novio, Justin Acee, con quien fue de la mano al estreno de la nueva película de Demi Moore, The Substance, en Los Ángeles. Allí las tres hijas que Bruce Willis y Demi Moore -castaña, rubia y pelirroja- presumieron de un estilo y personalidad propia.