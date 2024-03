Demi Moore y sus hijas abren el álbum familiar para felicitar a Bruce Willis por su cumpleaños

Loading the player...

Ha sido un año muy complicado para Bruce Willis y su familia. En febrero de 2023, diez meses después de retirarse de la interpretación a causa de la afasia, conocíamos el diagnóstico del actor: demencia frontotemporal, enfermedad para la que no existe tratamiento y contra la que sigue luchando a día de hoy. En medio de la preocupación por su salud, el intérprete ha cumplido 69 años muy arropado por los suyos. Tanto su mujer, Emma Heming, como su ex Demi Moore, así como sus hijas, han escrito emocionantes mensajes por esta fecha señalada, abriendo, además, el álbum de fotos familiares con imágenes inéditas. No solo eso, sino que Emma y Bruce han cumplido 15 años casados y ella ha querido celebrar este día tan especial. Dale al play y no te lo pierdas.

