Castaña, rubia y pelirroja, Demi Moore posa con sus tres hijas, cada una con un estilo y personalidad propia

Era una noche muy especial para Demi Moore y no podían faltar sus tres hijas Rumer, Tallulah y Scout Willis. La popular actriz, de 61 años, presentó en Los Ángeles el filme de terror The Substance, una sátira sobre la presión estética a la que se ven sometidas muchas mujeres por parte de la industria del entretenimiento. Después del la gran acogida que tuvo la cinta en el Festival de Cannes hay quien dice que es el mejor papel de Demi Moore y su nombre ya ha comenzado a sonar como una de las primeras favoritas a las quinielas de los Oscar 2025.

© Getty Images Demi Moore, espectacular a sus 61 años en el estreno de su película 'The Substance' en Los Ángeles

Moore da vida a la estrella de un programa televisivo que al llegar a su madurez es despedida de su trabajo y se somete a un tratamiento revolucionario llamado The Substance, que promete generar una mejor versión de ella misma, más joven, más bella y más perfecta. Completan el reparto Margaret Qualley, la hija de Andie McDowell, conocida por su papel en La asistenta, Érase una vez en Hollywood o Pobres criaturas, y otro clásico del cine como es Dennis Quaid, con quien precisamente Andie McDowell salió al principio de la década del 2000, completan el reparto de este filme dirigido y escrito por Coralie Fargeat, quien se llevó el premio al mejor guion en Cannes.

© Getty Images Demi Moore con sus tres hijas Scout, Tallulah y Rumer Willis

Demi Moore llegó a la premiere acompañada de sus tres hijas: Rumer, de 36 años, Scout, de 33; y Tallulah, de 30. Las hijas de Bruce Willis demostraron un estilo y personalidad propia a su paso por la alfombra roja. Mientras que la mayor Rumer lucía una melena rubio platino y un vestido largo negro con escote bardot adornado con un collar de diamantes, la mediana Scout, que es la más parecida a su madre, escogía un vestido de gasa marrón semitransparente a juego con una capa sobre sus hombros y su pelo castaño con flequillo y acabado en ondas. Por último, la menor Tallulah llevaba el pelo corto teñido de pelirrojo y un vestido corto negro a juego con sus zapatos de tacón. La benjamina del clan, que sufre desde los 13 años dismorfia corporal, una enfermedad obsesiva-compulsiva que consiste en la búsqueda de la perfección física, parecía feliz de la mano de su novio, Justin Acee.

© Getty Images Tallulah Willis, hija de Demi Moore, con su novio Justin Acee

Después de un tiempo desafiante ante el avance de la enfermedad de Bruce Willis, la familia recibió con mucha ilusión el nacimiento de la primera hija de Rumer, Louetta, que convirtió en abuelos a Demi Moore y Bruce Willis. La pequeña tiene ya 15 meses, ha comenzado a dar sus primeros pasos y se ha convertido en la princesita de la casa. Sus padres, la actriz Rumer Willis y el cantante Derek Richard Thomas, anunciaron su ruptura el pasado mes de agosto y parece que la hija de Demi podría haber recuperado la ilusión en el terreno sentimental tras haber sido fotografiada besando a otro chico.

© Getty Images Margaret Qualley, la directora Coralie Fargeat, Dennis Quaid y Demi Moore en el estreno en Los Ángeles de 'The Substance'

En cuanto a la demencia frontotemporal que sufre Bruce Willis, Demi Moore habló en su aparición en El Show de Drew Barrymore. La actriz compartió con la protagonista de ET el consejo que le ha dado a sus hijas, Rumer, Scout y Tallulah para que sufran lo menos posible ante una situación tan difícil. “Lo que les digo a mis hijas es que lo acepten tal y como está ahora. No se aferren a quien fue o a lo que desearían que fuese, sino a quien es en este momento. Porque hay gran belleza, dulzura, amor y alegría en eso". Demi Moore cuando está en Los Ángeles visita a su exmarido todas las semanas. “Voy cada semana y realmente valoro el tiempo que compartimos”, destacó. Demi Moore sabe que su exmarido ya no la reconoce y difícilmente puede expresar aquello que piensa o siente, pero en definitiva ella ha aprendido a apreciar cada momento con el actor sin pensar en todas las capacidades que ha perdido.

© Getty Images Margaret Qualley y Demi Moore, protagonistas de 'The Substance'

Las tres hijas del matrimonio han hablado de los agradecidas que están de haber tenido a unos padres que, a pesar de estar divorciados, han sabido seguir manteniendo a la familia unida. Junto a la esposa del actor Emma Heming y sus hijas pequeñas Mabel, de 12 años, y Evelyn, de 10, han mostrado una unión infranqueable y lo único que se han propuesto es cuidar a Bruce Willis y hacerle la vida lo más feliz y plena posible.