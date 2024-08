Rumer Willis rompe con Derek Richard Thomas, padre de su hija Louetta

Rumer Willis y Derek Richard Thomas ya no están juntos, como ha confirmado la hija de Bruce Wiilis cuando sus seguidores le han preguntado directamente si seguía manteniendo una relación con el padre de su hija Louetta, ella ha dicho que no, que es madre soltera pero que criarán juntos a la pequeña. Rumer y Derek hicieron público su romance en 2022, semanas antes de que anunciaran el embarazo de la actriz. "Estoy soltera y criaremos juntos a nuestra hija. Estoy tan agradecida por Lou, es lo mejor que me ha pasado en la vida y siempre estaré agradecida porque tuve el tiempo durante esa relación para poder traerla a mi vida", ha respondido.

© @derekrichardthomas

La ruptura llega poco más de un año después del nacimiento de Louetta, a la que dieron la bienvenida en abril de 2023. A pesar de que nunca dijeran cuanto llevaban de romance, se entiende que en agosto de 2022 ya estaban juntos, ya que el cantante felicitó a la hija de Bruce Willis y Demi Moore por su cumpleaños. Finalmente, confirmaron que estaban enamorados en noviembre de 2022, justo un mes antes de que publicaran la noticia del embarazo.

© @rumerwillis

Confiesa que quiere una familia numerosa

En otras de las respuestas, Rumer ha adelantado que le gustaría tener más hijos, ya sea en pareja o en solitario, concretamente 6 o 7. Ha contado en varias ocasiones que sus hermanos han sido una parte fundamental de su vida y que le gustaría conseguir eso para su pequeña, y que actualmente se encuentra abierta a que ese deseo se haga realidad.

© @rumerwillis

Tal y como confesó a la revista People a finales de marzo, ser madre nunca fue objeto de debate para ella y que era algo que había querido desde siempre. "La maternidad es mi cosa favorita", admitió, añadiendo que el nacimiento de Louletta fue una de las experiencias más gratificantes que había vivido jamás.

Louetta, la niña de los ojos de Bruce Willis

Sus fans también preguntaron por su padre, y Rumer se ha limitado a decir que le quiere mucho y que está muy bien dentro de la complicada enfermedad que padece (demencia frontotemporal). Además, sabemos que a su pequeña le encanta visitar a su abuelo Bruce, y que este disfruta mucho de su nieta, cuyo nombre está inspirado en él, ya que eligieron sus tres cantantes favoritos para crearlo: Lou deriva de Louie Armstrong, Etta de Etta James y su segundo nombre es Isley, por Isley Brother.

© @rumerwillis

Además, en una entrevista para The Talk, Rumer confesó que su padre estaba deseando que se quedara embarazada, aunque apostaba por un chico, ya que "necesito energía masculina en el grupo". Este simpático comentario se debe a que Bruce tiene cinco hijas: Rumer, Tallulah y Scout, de su matrimonio con Demi Moore, y Mabel y Emily, con su actual mujer, Emma Heming.