Rumer, hija de Bruce Willis, reflexiona sobre la maternidad: 'Me siento más segura y hermosa que nunca'

La actriz estadounidense Rumer Willis está viviendo una de las etapas más bonitas de su vida: la maternidad. El pasado 18 de abril, la hija de Bruce Willis y Demi Moore, daba a luz a su primera niña, Louetta Isley, junto a Derek Richard Thomas -con el que mantiene una sólida relación-. Ella misma fue la encargada de dar la buena nueva a través de su perfil público con una tierna imagen: "Eres más de lo que jamás soñamos". Desde entonces, la primogénita del actor de Hollywood ha estado compartiendo con todos sus seguidores instantáneas de su bebé. De hecho, la última ha llamado la atención por la profunda reflexión que llevaba intrínseca a raíz de su 35 cumpleaños.

Y es que, para Rumer Willis la maternidad está siendo toda una aventura y, por eso, ha querido expresar lo que ha vivido en todo este tiempo. Por estas mismas fechas del verano pasado, la hija de Bruce y Demi se enteraba que estaba embarazada. "Estaba nerviosa y emocionada y sentía muchas maripositas en mi vientre y me preguntaba quién podría ser esta pequeña alma", escribía en la reflexión en su cuenta pública. Un año más tarde, la actriz ha podido celebrar su cumpleaños con esa "pequeña alma" de la que habla en su publicación. A estas palabras le ha acompañado un selfie en el que aparece la propia madre, dando el pecho a su bebé, asegurando que nunca se había sentido "más hermosa" en toda su vida.

"A medida que entro en mis 35 años de vida, como mujer y como madre mi mayor intención es tener la fuerza y la confianza para dejar de lado cualquier patrón, cualquier pensamiento, realmente cualquier cosa que no esté sirviendo a mí o a mis hijas", relfexionaba con sus seguidores.

Entre sus líneas, Rumer Willis ha descrito cómo le había cambiado la vida la maternidad: "Esta nueva versión de mí es alguien a quien amo más de lo que jamás pensé que podría. Me siento más cómoda en mi piel. Más segura de lo que nunca había imaginado. He sabido durante tantos años que ser madre me alinearía con un propósito divino que siempre sentí y saber que mi intuición era correcta me ha dado una confianza en mí misma por la que estoy muy agradecida", confesaba, expresando su felicidad por haber dado a luz.

Las felicitaciones de la familia por su cumpleaños

Al momento, la publicación se ha llenado de mensajes de felicitación, a los que se ha unido su hermano Scout Willis: "Estoy obsesionada contigo, eres una de mis mejores amigas de todo el planeta. Mi hermana mayor, luz de mi vida", le dedicaba.

Por otro lado, su madre, Demi Moore, ha optado por publicar un carrusel de fotografías que mostraba el paso de los años en Rumer Willis, desde la niñez hasta el momento del parto: "Mi vida cambió el día que naciste. Trajiste una profundidad, significado y propósito a mi existencia junto con una comprensión del amor que nunca había conocido. Ahora aquí estás, mi bebé, con tu propio bebé, trayendo aún más significado, magia y amor a todas nuestras vidas", le dedicaba.

Cabe destacar que la maternidad de Rumer Willis ha sido un soplo de aire fresco a la situación tan complicada que vive la familia, después de que a Bruce Willis le diagnosticaran demencia frontotemporal, una enfermedad que le ha llevado a tener una vida llena de rutinas.