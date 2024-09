El motivo por el que Justin Bieber quiere pedir perdón a su ex Selena Gomez

La suya fue una de esas historias de amor que marcan. Muchos de los fans de Selena Gomez y Justin Bieber todavía recuerdan con cariño una relación que sin embargo para ellos estuvo llena de altibajos. Se separaron en 2018 y desde entonces han rehecho su vida por separado encontrando la estabilidad en sus nuevas parejas: ella en el productor Benny Blanco y Justin en Hailey Baldwin, con quien ha sido padre por primera vez este año. Precisamente el momento sereno que atraviesa Justin es el que le habría animado a pensar en contactar de nuevo con Selena, para cerrar las heridas del pasado.

Fuentes cercanas al artista apuntan a que atraviesa una etapa personal muy positiva por lo que quiere hacer las paces con los conflictos de su pasado, especialmente con Selena. Por ello estaría valorando contactar con la artista y Benny Blanco para pedirle perdón por algunas de las cosas que ocurrieron. La historia de Selena y Justin comenzó como un cuento de hadas, pero terminó con algunas acusaciones mutuas y posterior tensión en las redes derivada de las críticas de los fans de ambos artistas.

Una historia de amor marcada por los altibajos

El cantante de Baby y la chica Disney se enamoraron en 2011, nació así el fenómeno Jelena, una pareja que acapararía flashes y conquistaría miles de seguidores. Su relación estuvo marcada por los altibajos desde el principio pues el comportamiento de Justin, que reconoció haber tenido algunos problemas en el pasado con algunas sustancias, fue clave. "Empecé a consumir drogas muy duras a los 19 y a ser abusivo en todas mis relaciones. Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres, y furioso. Me empecé a distanciar de todos los que me querían y me estaba escondiendo detrás de la persona en la que me había convertido" confesó en una ocasión.

En 2014 rompen y desde entonces les persiguen los rumores de reconciliación que apuntaron a que se habían dado una segunda oportunidad que definitivamente se rompería en 2017. Selena reconocía años después que lo pasó mal durante la relación y tras la ruptura. “Siento como que tuve que pasar por la peor devastación posible y después simplemente olvidar todo en un abrir y cerrar de ojos, fue verdaderamente confuso. Pero solo pienso que necesitaba que pasara y que al final de cuentas fue lo mejor que me pudo haber pasado”, dijo en un documental de Apple+. Reconocía que su relación había sido muy pública y que “nadie quería dejarla ir”.

Ser padre le ha dado estabilidad

En 2018 Justin anunció su compromiso con Hailey Baldwin, se casaron un año después, y comenzaron los mensajes en redes sociales que atacaban a la pareja. Selena pidió a sus seguidores que dejaran de acosa a Hailey, mostrando que había dejado atrás su historia con Bieber. Incluso posaron la cantante y la modelo juntas al coincidir en un evento, dando muestra de su madurez y dejando atrás los desencuentros de los que las hacían protagonistas aunque ellas siempre se mantuvieron alejadas de la polémica al menos hasta 2023. Un vídeo de Hailey con Kylie Jenner reavivó la polémica pues se vio como una referencia a otro que había compartido Selena.

La burla fue afeada por los fans de Hailey y, aunque esta trató de restarle importancia y desmentir que fuera una referencia a Selena, esta respondió poniendo de manifiesto que Hailey se burlaba también de otras artistas. Tensión que rebajó Justin cantando un tema de su ex en una de sus campañas. El nacimiento del primer hijo de Justin y Hailey, Jack, en agosto ha supuesto una nueva etapa para el artista, que ya confesó que junto a Hailey había encontrado muchas estabilidad, dejando atrás los momentos más convulsos de su pasado. Selena también está ilusionada con Benny Blanco, con quien se dice que se ha comprometido. Vidas nuevas para una expareja que no ha dejado de acaparar titulares.

Algunos de los últimos apuntan a Justin, no solo por este deseo de enmendar su pasado, sino por lo asombrado que está por los sucesos que implican al músico Sean Diddy Combs. El artista fue detenido en Nueva York por los delitos de extorsión y tráfico sexual por la fuerza, entre otros. Permanece en prisión después de ser detenido, un arresto que se produjo después de que las autoridades federales hicieran registros en las propiedades de Combs en Los Ángeles y Miami en el marco de la investigación. Justin Bieber, que ha colaborado con el intérprete, se encuentra muy sorprendido por estas acusaciones, como se ha informado.