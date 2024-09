Jota Peleteiro espera su primer hijo con Ajla Etemovic

Jota Peleteiro va a ser padre de nuevo. Será su tercer hijo y el primero con su mujer Ajla Etemovic, con la que se casó por sorpresa en una boda saudí celebrada en la ciudad de Abha hace tan solo dos meses. El exfutbolista ha confirmado la noticia a través de una fotografía que ha compartido con sus seguidores en la que podemos ver a la espectacular modelo serbia luciendo embarazo.

© @kingjota

Por el momento no ha dado más detalles sobre el bebé que viene a ampliar la familia, tan solo ha dejado ver su alegría a través de varios emoticonos sobre la imagen. Será el tercer hijo para Jota que ya tiene a Jota Jr., de ocho años, y a Alejandro de tres, nacidos de su matrimonio con Jessica Bueno. Ajla, por su parte, también tiene un hijo de una relación anterior llamado Zayn al que define como "el amor de su vida".

La vida de Jota Peleteiro, de 33 años, ha dado un giro de 180 grados en los últimos dos años. Tras separarse de Jessica en noviembre de 2022, comenzó a salir con Miriam Gurutze, una compañera de trabajo con la que llegó a anunciar su compromiso, pero finalmente decidieron dar marcha atrás a sus planes y rompieron en junio de 2023. Poco después conoció a Ajla, la mujer a la que ha acabado dando el 'sí, quiero' y con la que está a punto de ampliar la familia.

© kingjota23 Jota Peleteiro, con su mujer

No obstante, el cambio más sorprendente llegó hace siete meses cuando anunció su conversión al islam, una decisión que tomo gracias al apoyo de su gran amigo Faisal Buresli, al que conoció hace más de diez años en un evento en Estados Unidos y con el que también comparte la pasión por el deporte rey. “Estoy en el mejor momento de mi vida. Él ha sido una de las razones por las que he empezado a sentir esto. Ayer en su casa estuve a punto de llorar porque su madre me hizo varios regalos. Amo a su familia, me ha dado mucho cariño”.

En el terreno profesional, tras colgar las botas en 2021, el que fuese jugador del Aston Villa se ha centrado en el mundo de los negocios. Es el único accionista de Ramalloc Sports, que se dedica a asesorar a deportistas de alto nivel. Así mismo, ha puesto en marcha el proyecto Groin, con el que quiere ayudar a los trabajadores del sector primario en el proceso de digitalización.