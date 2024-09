Chenoa explica cómo es en realidad su relación con Elena Tablada

Chenoa y Elena Tablada forman parte del pasado sentimental de David Bisbal. El cantante rompió con su compañera de OT en 2005 y comenzó a salir con la influencer, de ahí que muchos creyeran que entre la cantante y la diseñadora existía cierta rivalidad. Sin embargo, lo cierto es que no se habían conocido personalmente hasta hace dos años. Fue en una gran fiesta organizada por la firma de cosmética Anne Möller y ¡HOLA! en el Hotel Ritz de Madrid, donde se produjo su primer encuentro. “La verdad es que ha sido una cosa muy natural. Yo tengo mi vida, los años pasan, maduramos, y ella también", contaba Elena, en unas declaraciones que Chenoa corroboraba: "Ha sido muy natural. Las miradas hablan y el contacto ha sido con cariño, desde la buena sintonía. Son muchos años ya".

© Fernando Junco Primer encuentro de Chenoa y Elena Tablada

Desde entonces han demostrado en más de una ocasión la buena relación que les une, y se han apoyado la una a la otra siempre que lo han necesitado. Ahora sido la jueza de Tu cara me suena quien ha desvelado cómo es su relación con la influencer y ha desvelado que nunca le ha importado que se les relacione. “Amigas no somos, pero tenemos una relación cordial. Al final el tiempo pasa y todo queda en su sitio, el polvo baja como digo yo y ya está, no hay más", confesó a Europa Press la artista durante su paso por la alfombra roja del Suavefest.

Chenoa está en un momento de paz mental y asegura que siempre trata de evitar cualquier conflicto. "La vida para pelearse ya vendrá, ahora mismo no", señaló "Relación cordial es lo importante, que te lleves bien con todo el mundo, poder caminar sin tener pereza de mirar a la gente a la cara y decir buenos días..." Hace unos días Elena Tablada volvió a ser noticia después de sincerarse sobre uno de los motivos más dolorosos de su separación de Javier Ungría, como fue el rechazó que sentía su exmarido por Ella, la hija que la diseñadora tuvo con David Bisbal, pero en relación a este tema Chenoa ha querido mantenerse al margen y ha señalado que ella no sabe nada de lo ocurrido.

© @hellentablada Elena Tablada con sus hijas

La intérprete está centrada en su trabajo. Después de sacar un dueto con David de María y otro con Ana Guerra, empieza la tercera temporada de su programa en Europa FM y ha debutado como actriz en la serie En fin, de Amazon Prime, donde ha hecho un cameo y canta la canción del primer capítulo. "Estoy muy en paz, muy en calma, trabajando mucho y además, intentando hacer deporte todos los días que eso ya me cuesta y cuidándome para tener este motor y poder seguir trabajando duro", destacó después de haber disfrutado de diez días fuera de España que le han venido muy bien para desconectar y coger fuerzas de cara a la nueva temporada.