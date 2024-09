Elena Tablada: 'Javier Ungría sentía rechazo por mi hija Ella'

Elena Tablada se ha sincerado sobre uno de los motivos más dolorosos de su separación de Javier Ungría. Dos meses después de conocer la sentencia judicial de su divorcio, en la que un juez determinó que ella tendría la custodia total de su hija Camilla, la diseñadora se ha armado de valor para confesar sus sentimientos en el programa Me quedo conmigo. La empresaria ha hablado sobre uno de los aspectos que motivaron su ruptura con el padre de su hija y del que hasta ahora no había hablado. La concursante de Bailando con las estrellas ha relatado cómo era la relación que existía entre su primera hija, Ella, nacida de su relación con David Bisbal, y Javier Ungría.

© Gtresonline

"Sentía rechazo por Ella", señala. Elena Tablada llegó a pensar durante los seis años que duró su matrimonio que esa situación podría solucionarse, pero, según su relato, el tiempo le vino a demostrar que no. La influencer cuenta cómo su hija vivió esta situación que se produjo a raíz de que naciera Camila en el año 2020: "Al principio Ella pensaba que era normal". Pero admite cierto sentimiento de culpa al no poner freno a esa circunstancia: "Que él dijese 'no aguanto a Ella' y en vez de yo poner el límite, seguía intentándolo porque seguía pensado que tenía que madurar, que eso no podía ser así, es que no me cabía en la cabeza". Cada tres meses Elena cuenta que él salía y le llegó a decir: "He salido porque no aguanto a Ella".

© @hellentablada

No obstante, un buen día tuvo una conversación con Javier Ungría en la que supo que no había vuelta atrás. "Javier me dijo: 'Tenemos que hablar. Nunca más voy a hacer un viaje con Ella. Le he cogido manía. Hay cosas que hace que no aguanto y hay cosas que no hace que tampoco aguanto". Esta confesión le hizo darse cuenta que su matrimonio se había acabado para siempre. Su prioridad siempre han sido sus dos hijas y nada ni nadie se podría interponer en su camino. Elena Tablada ha reconocido que David Bisbal no era conocedor de esta situación que afectaba a su hija. Y ha explicado: "A David le dije que me separaba porque la relación entre Ella y Javier no era la que le gustaría", no quiso entrar en más detalles.

Elena también ha abordado su mediática relación, y posterior separación de David Bisbal y el papel de su madre en ese proceso: "Yo adoro a mi madre pero no entiende de límites". Según ha contado, su madre "filtraba cosas a la prensa", con la intención habitualmente de desmentir los rumores de crisis entre ella y el cantante, pero esta situación acabó siendo fuente de conflicto con su pareja. "Todo empezó a empeorar muchísimo, la relación se volvió insostenible", ha contado Elena que cree que la historia tan mediática que estaba viviendo "le vino grande" a su progenitora. "Me encontró en una situación que a ella le hubiera gustado vivir", ha explicado Tablada que asegura que tanto ella como David preferían preservar su intimidad