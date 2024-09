Cardi B y Offset son padres por tercera vez en medio de su divorcio

¡Cardi B ya es madre de su tercer hijo! La cantante ha compartido unas bonitas imágenes donde estaba acompañada por sus otros dos hijos, Kulture, de seis años, y Wave, de tres, fruto de su relación con su ex pareja, el rapero Offset, quien también aparece en las fotografías. Los representantes de Cardi anunciaron que la pareja había decidido tomar caminos separados a principios del mes de agosto, justo el mismo día que la cantante publicó que estaba embarazada.

© @iamcardib

"La cosa más bonita y pequeña", es el mensaje que ha elegido Cardi para anunciar que el 7 de septiembre dieron la bienvenida a una más en la familia. A pesar de que su relación no está atravesando el mejor de los momentos, la cantante y el rapero han dejado de lado sus diferencias para recibir a la pequeña, de la que aún desconocemos el nombre.

© @iamcardib

En una de las imágenes vemos a Kulture, la mayor de los tres hijos de la cantante, sosteniendo a su hermana pequeña mientras Cardi observa la escena con ternura. En otra, el padre tiene a la recién nacida en brazos, con una mirada que denota amor y orgullo.

© @iamcardib

Ha pasado tan solo un mes desde que conocemos que Cardi y Offset esperaban su tercer hijo. La intérprete de Bodak Yellow fue la encargada de compartir con sus seguidores que estaba embarazada: "¡Con cada final viene un nuevo comienzo! Me has traído más amor, más vida y sobre todo ¡renovado mi poder! ¡Me has recordado que puedo tenerlo todo! Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión. Te amo mucho y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, de lo que me empujaste a hacer".

Cardi y Offset, en pleno divorcio

El anuncio llegaba horas después de que los representantes de Cardi B le confirmaran a People que la cantante le había solicitado el divorcio al rapero. Aprovecharon para aclarar que, a pesar de que circulasen rumores de infidelidad por parte de Offset, no era una decisión tomada por dichas acusaciones, sino que "se ha estado gestando durante mucho tiempo". Además, la neoyorkina ha pedido la custodia de los dos hijos mayores de la relación, aunque aún no se sabe si pedirá también la de la recién nacida.

© Getty Images

Su historia se remonta a 2017, cuando trabajaron juntos en la canción Lick y los seguidores de ambos se percataron de la complicidad entre los artistas. Meses más tarde Cardi confirmó su romance tras un par de apariciones conjuntas, como en la Super Bowl y la Met Gala. Ese mismo año, el rapero le propuso matrimonio en medio de un concierto y se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima.