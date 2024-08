Cardi B anuncia que espera su tercer hijo con Offset horas después de pedirle el divorcio

La familia creada por Cardi B y Offset crece. Ha sido la cantante quien ha anunciado que espera su tercer hijo junto a unas imágenes en las que presume de embarazo en un impresionante posado hecho en la terraza de un rascacielos. Una noticia que ha generado un gran impacto ya que se produce el mismo día en el que se ha conocido que ha pedido el divorcio al padre del bebé, con el que contrajo matrimonio en 2017.

© /iamcardib

"¡Con cada final viene un nuevo comienzo! Me has traído más amor, más vida y sobre todo ¡renovado mi poder! ¡Me has recordado que puedo tenerlo todo! Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión. Te amo mucho y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, de lo que me empujaste a hacer", ha comenzado a decir la ganadora del Grammy en un texto dedicado a su tercer hijo.

© Getty Images

"Es mucho más fácil aceptar los giros, las vueltas y las pruebas de la vida, pero tú, tu hermano y tu hermana me habéis demostrado que vale la pena seguir adelante", ha añadido Belcalis Marlenis Cephus, como se llama realmente la artista, quien se ha mostrado optimista y llena de ilusión a pesar del giro que ha supuesto separarse de su marido en medio de la dulce espera.

La cantante de Bodak Yellow ha solicitado el divorcio a Offset, y aunque circulan rumores de infidelidad por parte del rapero, los representantes de Cardi B han explicado en People que no es una decisión tomada por estas informaciones sino que "se ha estado gestando durante mucho tiempo". Ella ha pedido la custodia de Kulture (5) y Wave (2), los hijos que tienen en común. Él además tiene tres hijos de relaciones anteriores: Jordan Cephus, Kody Cephus y Kalea Marie Cephus.