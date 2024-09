Las travesuras del hijo de 3 años de Ewan McGregor el día que su padre descubrió la Estrella de la Fama

El nombre de Ewan McGregor ya brilla en el Paseo de la Fama de Hollywood. El afamado intérprete de Obi-Wan Kenobi en la saga de Star Wars descubrió su Estrella de la Fama rodeado de su familia. Acudió su esposa, la actriz Mary Elizabeth Winstead, y cuatro de sus cinco hijos, Clara, de 28 años, Jamyan, de 22, Anouk, de 13, -nacidas de su primer matrimonio con Eve Mavrakis-, y el pequeño Laurie, de 3 años, fruto de su unión con Winstead, que se convirtió en el centro de todas las miradas durante la celebración. El actor explicó que la única ausente, su hija Esther, de 22 años, no pudo asistir porque está grabando una serie en Halifax, Escocia, titulada We Were Liars.

© Getty Images Laurie, el protagonista El pequeño Laurie, de 3 años, se convirtió en el rey de la celebración. Ewan McGregor fue padre por quinta vez a los 50 años y el menor de todos sus hijos fue el gran protagonista por sus ocurrencias y travesuras mientras su padre descubría su Estrella de la Fama en el Paseo de Hollywood. El actor posó feliz rodeado de sus hijos y sin perder la vista del más pequeño que estaba dispuesto a hacer de las suyas.

© GTRES Un gran escapista Laurie no paró quieto mientras hacían una semblanza del actor recordando todos sus éxitos desde la saga de Star Wars, Trainspotting o Everest. El actor, de 53 años, seguía atento a cada uno de sus movimientos, mientras su esposa Elizabeth y su hija Clara, de 28 años, le cogían en brazos para que no se escapara y reían sus gracias.

© Getty Images Su carita de bueno Llegó el momento de descubrir la Estrella de la Fama y el pequeño Laurie puso carita de bueno para posar frente a la Estrella con sus padres y sus hermanas. Con las manos entrelazadas y en gesto de oración, el niño conmovió a todos los presentes con su carita angelical, aunque la tranquilidad duró apenas unos instantes, ya que rápidamente quiso ponerse encima de la estrella y tocarla con sus propias manos.

© GTRES Aburrido Laurie, vestido con una camiseta de rayas y un pantalón beige, estaba aburrido. Solo quería correr, jugar y prefería no escuchar nada de lo que decían sobre su padre. Así que optó porque su madre le tapara los oídos durante la ceremonia.

El reencuentro de Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi El evento contó con la presencia de Hayden Christensen, actor conocido por ser Anakin Skywalker y con quien McGregor compartió dos de las nueve cintas de Star Wars, además de volver a coincidir en la serie de Obi-Wan Kenobi, estrenada en el 2022 en Disney+. Christensen, diez años menor que Ewan, le agradeció todo su apoyo, los consejos y su amistad. "Eres el mejor maestro Jedi que cualquiera hubiera pedido, es un honor trabajar contigo", destacó.

© GTRES Su segunda esposa y madre de Laurie Ewan McGregor y Mary Elizabeth Winstead se conocieron durante el rodaje de Fargo a finales de 2016, mientras el actor todavía estaba casado con Eve Mavrakis, madre de sus cuatro hijas -dos hijas biológicas y dos adoptadas- y con quien estuvo 22 años casado. Entonces sus hijas no aceptaron a la nueva esposa del actor y el actor llegó a reconocer que su divorcio fue una bomba para su familia.

© Getty Images Adiós a los conflictos del pasado Pasado el tiempo Ewan McGregor ha logrado la unión de su familia. Recordemos que el divorcio de su primera esposa, Eva Mavrackis, madre de sus cuatro hijas, despertó muchas rencillas familiares. Sus hijas no veían con buenos ojos la nueva relación de su padre, pero la llegada de su hermano Laurie, el primer hijo en común de Ewan y Mary Elizabeth, cambió la situación.