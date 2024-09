Conoce a Eve Hewson, la hija de Bono de U2 que protagoniza 'La pareja perfecta' junto a Nicole Kidman

De casta le viene al galgo... y crecer rodeada de arte ha hecho que Eve Hewson no tardara en desarrollar su talento siguiendo los pasos de su padre, Bono, vocalista de U2, cuyo nombre real es Paul David Hewson. Eso sí, la joven no está labrando su carrera en el mundo de la música, sino en el de la interpretación. Ha cambiado las partituras por los guiones y ha conseguido hacerse un hueco en la industria del espectáculo lejos de la sombra de su famoso progenitor y ya se codea con grandes nombres de Hollywood.

Por méritos propios y gracias a su gran trabajo pronto el nombre de Eve se hará aún más popular. La joven acaba de estrenar en Netflix La pareja perfecta, una serie en la que interpreta el papel de Amelia Sacks, una joven que está a punto de emparentar con una de las familias más ricas de Nantucket. A su futura suegra, la famosa novelista Greer Garrison Winbury, no le hace ninguna gracia; sin embargo, no repara en gastos a la hora de planear lo que promete ser la boda de la temporada… al menos, hasta que aparece un cadáver en la playa. A medida que se van revelando secretos, el escenario se prepara para una investigación real digna de una de las novelas de la matriarca.

Aunque la protagonista de Tesla, de 33 años, ha estado rodeada de estrellas desde su nacimiento, ahora las tiene más cerca que nunca ya que en esta ficción se ha codeado con artistas de la talla de Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning y Meghann Fahy , entre otros.

La carrera Eve poco a poco va despegando y, por si fuera poco, ya tiene cerrado otro proyecto con un elenco de primera línea. Se trata de la nueva película del director Noah Baumbach. Una cinta que aún no tiene título, pero sí un cartel lleno de grandes figuras de la interpretación como George Clooney, Adam Sandler , Laura Dern y Billy Crudup.

Sus inicios y trayectoria profesional

Eve, cuyo nombre proviene de seven (siete en inglés) por haber nacido un 7 de julio a las 7:00, comenzó con pequeños papeles en cortometrajes y ha ido creciendo profesionalmente. La segunda de los cuatro hijos de Bono y la activista Alison Stewart encadena proyectos interpretativos desde su debut en 2005 junto a su hermana mayor Jordan en Lost and Found. Aunque en un primer momento sus padres se opusieron a que fuera actriz, la joven decidió demostrarles que no se trataba de un capricho y su firme convicción la llevó a dejar Irlanda para estudiar un programa de teatro e interpretación durante tres años en la Universidad de Nueva York.

© Josh Barratt / Netflix

El primer papel importante de Eve fue en la película This Must Be the Place, en 2011. Tres años más tarde obtendría un mayor reconocimiento por su personaje como la enfermera Lucy Elkins en la serie de Steven Soderbergh The Knick. El punto de inflexión en su carrera llegaba con su participación en Detrás de sus ojos, en 2021 , y en Las luminarias, que tuvo un enorme éxito en Gran Bretaña, así como por la popular comedia negra irlandesa Hermanas hasta la muerte, cuya segunda temporada se estrenará en Apple Tv+ el próximo 13 de noviembre.

Además de su trabajo, su estilo no ha pasado desapercibido y Eve se ha convertido en todo un icono de la moda para la Gen Z, convirtiéndose en un gran reclamo para destacadas firmas.

Su vida personal

La joven actriz creció en Irlanda, donde estudió en el Dalkey School Project y en el St. Andrew 's College. Pese a la gran popularidad de su padre, su infancia se desarrolló al margen del foco mediático. Desde su primera experiencia interpretativa, su popularidad ha ido in crescendo y la curiosidad por conocer más sobre su vida privada también, algo que ella trata de mantener, en la medida de lo posible, en la más estricta intimidad.

De 2010 a 2015, salió con la estrella de One Tree Hill, James Lafferty , quien en 2022 se casaba con la actriz Alexandra Park, protagonista de The Royals. También mantuvo una breve historia de amor con Max Minghella, intérprete de El cuento de la criada, que atrajo la atención de los medios en 2020, pero ninguno de los protagonista confirmó la noticia públicamente. Esto dejó gran parte del romance en manos de la especulación. Después, el actor comenzaría una relación intermitente con Elle Fanning durante cuatro años. Ahora se desconoce cómo está el corazón de Eve y si tiene o no pareja ya que está decidida a mantener su privacidad y a centrarse en su trabajo. Eso sí, con su belleza y talento, seguro que candidatos no le faltan.