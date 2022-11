La discreta familia de Bono de U2: su esposa, sus cuatro hijos y un hermano secreto

Bono acaba de publicar sus memorias Surrender: 40 canciones, una historia, en ellas el líder de U2 devela el lado más íntimo y desconocido de su vida privada. El cantante, de 62 años, habla de su infancia en Irlanda, de su difunta madre, Iris Rankins, que falleció de forma repentina a causa de un aneurisma cuando él apenas tenía 14 años, de la existencia de un hermano secreto y de la familia que ha formado junto a su esposa Ali Hewson, con quien se casó hace ya cuatro décadas y tiene cuatro hijos, de edades comprendidas entre los 33 y los 21 años.

El libro, ordenado por capítulos y cada uno con un dibujo suyo y el título de una de las canciones míticas de la banda, desgrana algunos episodios de una vida extraordinaria, como la existencia de un hermano secreto fruto de una relación de su padre con otra mujer, del que su madre nunca supo de su existencia. "Tengo otro hermano, a quien amo y adoro, que no sabía que tenía... Me di cuenta de que mi padre tenía una profunda amistad con esta hermosa mujer, que es parte de la familia, y luego tuvieron un hijo. Y todo esto se mantuvo en secreto", contó Bono en una entrevista para la BBC, en la que aseguró que haber descubierto a ese hermano secreto en el año 2000.

Bono tuvo tiempo de hablar de ello con su padre: "Le pregunté si quería a mi madre. Y me dijo que sí", aseguró el cantautor, que le llegó a decir a su padre cómo podía haber ocurrido una cosa así. Y este le respondió: "Puede pasar", pero no llegó a diculparse con él en ningún momento. Esta revelación supuso un antes y un después en su vida y entonces comenzó a entender muchas cosas.

"Cuando murió mi madre nunca más se volvió a hablar de ella". "Peor que eso, rara vez volvimos a pensar en ella. Éramos tres hombres irlandeses [su padre, su hermano Norman, siete años mayor, y él] y evitamos el dolor que surgiría al pensar y hablar sobre ella", señala. De ahí que parte de los traumas de su infancia se deban a ese silencio tras la muerte de su progenitora que murió en el funeral de su abuelo. "Cuando murió mi madre, mi padre pasó por muchas cosas, pero en parte su cabeza estaba en otra parte porque su corazón estaba en otra parte. Así que creo que eso fue parte del problema que probablemente recogí de niño", asegura el artista, que admite que el fallecimiento de su madre le inspiró para componer canciones como I Will Follow, Mofo y Out of Control.

Sus memorias también son una carta de amor dirigida a su esposa. "También escribí el libro para explicarle a mi familia lo que estaba haciendo con mi vida porque fueron ellos quienes me permitieron salir con U2 o presionar al Congreso”, admitió el cantante a la revista Sunday Times. “Ali me dio la oportunidad y me cubrió en casa. Así que no estoy escribiendo una memoria de rock'n'roll, [o] la memoria de un activista, no estoy escribiendo solo la memoria de un viajero, estoy tratando de escribir una carta de amor a mi esposa".

Cuarenta años de matrimonio

Bono se casó en 1982 con la que había sido su gran amiga de la infancia, Ali Hewson. Bono dice de la mujer con la que tiene cuatro hijos que es "increíble"."Ella no es solo un misterio para mí, por cierto. Ella es un misterio para sus hijas, para sus hijos. Quiero decir, todos estamos tratando de llegar a conocerla. Ella es infinitamente fascinante". Pero admite que no todo ha sido un camino de rosas entre la pareja, juntos han logrado superar serios obstáculos. "No es que nuestro amor no tuviera corrientes subterráneas oscuras o agua salada, [pero] nos ayudamos el uno al otro a través de esos momentos en los que era difícil ver dónde estábamos”, revela. "Ali lo llama 'el trabajo del amor'. Desearía que no usara la palabra 'trabajo' porque tengo la sensación de que hay un adjetivo, 'difícil', que se infiere".

La pareja comparte cuatro hijos; Jordan, 33, Eve, 31, Elijah, 23 y John 21 y ha logrado mantener vivo su amor a lo largo de los cuarenta años que dura su matrimonio. La primogénita de la familia Jordan es una empresaria de éxito en Nueva York, se graduó en Ciencias Políticas y fundó su propia empresa, Speakable. Forbes la incluyó en la lista de jóvenes emprendedores e influyentes y mantuvo una relación con el empresario español Diego Osorio. Eve es de todos sus hijos la más popular por su carrera en Hollywood. Causó furor como protagonista de la exitosa serie Detrás de sus ojos en la que daba vida a Adele, también hizo de hija de Tom Hanks en El puente de los espías de Steven Spielberg, y se metió en el papel de Lady Marian en una de las últimas versiones de Robin Hood. Elijah ha seguido los pasos de su padre en el mundo de la música. Es vocalista de la banda Inhaler y uno de sus grandes logros es haber sido telonero de Noel Gallagher. Por último está John, el más pequeño de la familia, que sigue viviendo con sus padres en la ciudad de Dublín.