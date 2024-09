Los detalles de la boda de Carlos Right, exconcursante de 'OT 2018', y la modelo Claudia Torregrosa en Barcelona

Carlos Right y Claudia Torregrosa acaban de iniciar una nueva etapa en sus vidas como marido y mujer, tras la preciosa boda celebrada el pasado fin de semana en Barcelona.

La enamorada pareja eligió para su enlace un escenario muy especial como es Can Sabaté, finca rústica de procedencia medieval del siglo XII. Con vistas al monte de Montserrat, este enclave de indudable valor arquitectónico se sitúa a unos 40 minutos en coche de la Ciudad Condal.

© laraonac

El que fuera concursante de Operación Triunfo 2018 daba el 'sí, quiero' a la modelo e influencer rodeados de sus familiares y amigos, una fecha que jamás olvidarán y que estuvo repleta de momentos verdaderamente emotivos y románticos. Entre los invitados se encontraba además Dave Zulueta, a quien los fans del popular talent show conocen bien ya que fue uno de los compañeros del novio en la célebre Academia, y con quien este ha forjado una bonita amistad.

© carlosright

Después de cuatro años de relación (comenzaron a salir en el verano de 2020 en plena pandemia), el cantante y la maniquí no dejaron nada al azar en lo que fue, según declararon después, “el mejor día de nuestras vidas”. En cuanto al look nupcial de la novia, esta deslumbró con un vestido a medida donde llevaba los hombros al descubierto y escote en forma de corazón, una creación de la diseñadora Silvia Fernández. Por su parte, Carlos Right apostó por un esmoquin clásico de la firma Toni Barceló. Los testigos de la boda fueron Marta y Miguel, los primos de él, y Alba y Guillem, los hermanos de Claudia.

© laraonac

© carlosright

Entre las escenas que se vivieron y seguro ambos guardarán para siempre en la memoria, una de ellas fue cuando llegó el intercambio de votos. Ahí. Claudia le dijo a Carlos que "te quiero porque soy la mejor versión de mí cuando estoy contigo", expresó con mucha ternura. Su flamante marido, como no podía ser de otra forma, se arrancó a cantar e interpretó la balada A un milímetro de ti, de Antonio José, para su ya esposa. Después vendría el primer baile, la música y la diversión en una fiesta donde todo salió a pedir de boca.

© laraonac

© carlosright

La cita se organizó en este bellísimo lugar que tiene una explanada de unos 20.000 m y un porche que da directamente a la bodega, actualmente convertido en espacio para el banquete. Tiene una plaza central con capacidad para 400 personas y un salón principal con paredes de piedra. Sus jardines fueron diseñados por el prestigioso botánico Joan Pañella i Bonastre, y cuenta a su vez con capilla para ceremonias religiosas o civiles, y suites para pasar la noche de bodas.

© laraonac

Carlos (31 años) y Claudia (25), que se comprometieron en agosto de 2023, viven juntos desde hace ya tiempo junto a su mascota en una casa que se compró él. Su relación comenzó poco después de la ruptura del cantante con Julia Medina, su compañera de OT y participante de la última edición de Tu cara me suena. Para sus respectivas despedidas de soltero, los novios eligieron las islas baleares como destino, hasta llegar a la fecha más importante, la de su boda, que les ha hecho inmensamente felices. Ahora, toca la luna de miel y dos destinos diferentes: Japón y Maldivas.