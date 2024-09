José María Almoguera, en su debut ante la prensa: tranquilo, sonriente y con palabras de amor hacia su abuela

José María Almoguera no quiso perderse el estreno de Bitelchús Bitelchús, la nueva película de Tim Burton, en Madrid. Su presencia en el photocall fue de lo más inesperada, pues siempre se ha mantenido en un segundo plano a pesar de las polémicas que le han rodeado. "Me siento un poco extraño, pero aquí venimos, a disfrutar de la peli, con muchas ganas de verla", confesó con una sonrisa. Cuando los reporteros le preguntaron por qué había decidido dar este paso, el primogénito de Carmen Borrego respondió: "Hay que probar cosas, la verdad es por la película más que nada. He tenido la oportunidad de venir y tengo ganas de verla". Tras años huyendo de las cámaras, José María sorprendió a la prensa con su buena actitud. "Hay que aprender un poco a vivir con todo lo que venga y ya está", dijo sobre su notable cambio.

El debut de José María ante los medios coincidió con una fecha muy significativa: el primer aniversario de la muerte de María Teresa Campos. "Mi abuela es muy importante para mí, siempre lo ha sido y es una pena, por mucho que haya pasado un año la seguimos teniendo igual de presente", declaró el joven conmovido. Además, aseguró que le "alegra" saber que en Málaga van a poner el nombre de la presentadora a una de sus calles.

Su aparición también coincidió con la demoledora entrevista de su ex, Paola Olmedo, en la revista Semana. "¿Algo que decir de la portada de Paola?", le preguntaron los reporteros, pero él evitó pronunciarse y continuó disfrutando del estreno.

A pesar de trabajar como ayudante de producción en Cuarzo Producciones, José María siempre se ha mantenido al margen del foco mediático hasta el 14 de mayo de 2022, cuando su boda con Paola fue portada de la revista Lecturas. Al enlace no faltó María Teresa Campos, quien disfrutó al máximo con los suyos. "Me lo pasé fenomenal, muy bien. Es mi nieto, le quiero muchísimo porque es un chico buenísimo, buenísima persona y están muy enamorados los dos y fue muy bonito verlos", dijo la admirada presentadora tras el gran día.

Meses después del 'sí, quiero', la pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común, Marc, llenando de felicidad a toda la familia. Sin embargo, en marzo de este año anunciaron su separación y Paola comenzó a hablar del clan Campos. "No voy a perdonar nunca que Carmen (Borrego) vendiera mi embarazo sin mi consentimiento y sin consultarme. Lo pasé muy mal, con mucho estrés, y no estaba ni de tres meses", dijo en la revista Semana. Además, aseguró que ella no era culpable de la mala relación que existe entre la colaboradora y su hijo. "Si yo soy la que le manipulaba, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué ahora sigue sin hablarse con su madre?”.