María Teresa Campos: de sus dos grandes amores a la tragedia que marcó para siempre su vida y la de sus hijas

Coincidiendo con el primer aniversario de su muerte, Televisión Española emitió anoche el documental María Teresa Campos, a su manera, producido por Cuarzo Producciones para RTVE y dirigido por Carmen Borrego y Ricardo Pardo. La producción puso en valor los éxitos profesionales de la comunicadora y mostró su lado más íntimo con material inédito y el testimonio, entre otros, de sus hijas, sus nietas, dos de sus mejores amigas y varias compañeras de trabajo.

María Teresa Campos comenzó su carrera en Radio Juventud La Voz de Málaga con tan solo 15 años y fue allí donde conoció a su primer amor: José María Borrego. "Se enamoró de uno de la radio y de ahí salió su boda y sus hijas", recordó su prima Leli Luque mientras se emitían imágenes del enlace, que tuvo lugar el 12 de septiembre de 1964 en la catedral de Málaga. Ese día, ambos eran la viva imagen de la felicidad, sin embargo, "la pareja se fue distanciando mucho hasta que terminó". De hecho, cuando María Teresa se trasladó a Madrid en 1981 a trabajar como directora de Informativos de Radio Cadena "su matrimonio ya no era tan bonito".

En Madrid, según contaron sus amigas más íntimas, descubrió una nueva vida. "A ella no le generó dudas la decisión que tomó, le generó dolor. Una mujer que deja su casa y deja a sus hijas para irse a trabajar a Madrid para conquistar el mundo. Eso no pasaba por los cánones de la época", señaló la escritora Pilar del Río. "Ella no es que fuera ligona, es que ella ligaba, le salía la gente así. Su prima y yo tenemos cosas de ella, muy íntimas, que nosotras no podemos contar, que me sale esta noche y me tira de los pelos", bromeó su amiga Trini Labrador. La periodista Pilar Falagán dijo que María Teresa era "muy enamoradiza y pasión absoluta" y la escritora Pilar del Río señaló que cuando se enamoraba era "un horror". "No hablaba de otra cosa y no hacía otra cosa, era obsesivamente enamorada y sí, tuvo dos o tres relaciones fuertes y muy interesantes".



Terelu, por su parte, dijo que su madre había tenido dos grandes amores. "Por un lado mi padre, fue con quien se casó, con quien fue madre; y Félix Arechavaleta, que fueron 14 años de relación y para mí fue mi padre".

En 1984, tres años después de su llegada a Madrid, María Teresa recibió la peor de las noticias. "Era verano, julio, entonces sonó el teléfono en control y lo cogí yo", explicó Elvira Lindo. "Me dijeron que eran de Radiocadena Málaga y que tenían que localizar a María Teresa. Yo les dije que se acababa de marchar y me dijeron que saliera corriendo detrás de ella porque su marido se había quitado la vida. Me pareció extraño que lo comunicaran así", recordó la escritora. En el momento de su muerte, José María Borrego Doblas tenía 48 años y era director de Radiocadena en Marbella. Fue enterrado en el cementerio de San Miguel de Málaga.

Terelu y Carmen también hablaron de aquel suceso tan terrible. "Yo solo recuerdo estar en casa de mi tía Leli, que sonara el teléfono, ver la cara de mi tía y decir: 'Lo que está escuchando es de todo menos bueno'. Después, mi madre nos llamó al cuarto de estar, se sentó entre mi hermana y yo, y nos dijo que tenía que decirnos una cosa. Y yo dije: 'Lo ha hecho, lo ha hecho'. Así que no tuvo la oportunidad de decirlo, porque en el momento en el que vi a mi madre, fui consciente de que se había quitado la vida", contó Terelu.

Carmen se puso en la piel de su madre en ese momento, en lo que tuvo que pensar y sentir mientras regresaba a Málaga para afrontar un hecho tan traumático. "Yo creo que la forma de afrontarlo de mi madre nos hizo bien porque no nos engaño. Eso nos unió a las tres", confesó la colaboradora. "Mi hermana y yo siempre le transmitimos a mi madre que no había sido culpable de nada porque había gente que decía que si no se hubiera ido a Madrid, que si no hubiera hecho.... Para nosotras era fundamental que nuestra madre no pensara que era responsable", añadió.