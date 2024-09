Carmen Borrego, tajante con Paola Olmedo: 'Deja a mi hijo tranquilo'

Carmen Borrego no está pasando por un buen momento. Este jueves 5 de septiembre es el primer aniversario de la muerte de su madre, María Teresa Campos, y en la misa celebrada en su memoria su hijo José María Almoguera no estuvo presente, lo que evidencia que el distanciamiento entre ambos aún no se ha solucionado. Además, su ex nuera, Paola Olmedo, le ha dedicado unas duras palabras a las que Carmen ha respondido en directo.

© GTRES

La colaboradora de Vamos a ver ha subrayado el tono que su ex nuera ha utilizado en su entrevista a Semana, sobre todo cuando asegura que jamás la perdonará por la exclusiva del embarazo, lo que la provoca mala sensación. Añade que "el estar orgullosa de que nunca me va a perdonar y de ser muy rencorosa", no es algo que haya visto a menudo y que "en el supuesto caso que hubiera hecho algo que te sienta mal, creo que hay que dialogar, sentarse, somos familia".

Carmen asegura que lo sucedido no es como lo cuenta Paola, quien afirma que no sabía nada de la exclusiva. En el programa, la hermana de Terelu cuenta que esta estaba pactada entre su hijo, la empresaria y ella: "La exclusiva la íbamos a hacer los tres, pero el titular era que Carmen Borrego iba a ser abuela y, sobre todo, que María Teresa sería bisabuela". Añadiendo que, sin hacer de menos a la empresaria, "eso era lo que importaba y eso era la noticia".

Además, la colaboradora cuenta que poco antes de que se publicara la entrevista se filtraron unos audios donde Paola hacía comentarios despectivos hacia ella, y que por eso consideró que era mejor no exponerlos y dar la exclusiva ella sola. Afirma que su hijo estaba enterado de los cambios y que incluso habló con su ex nuera para explicarle que pararlo 24 horas antes de su publicación era complicado. "Después de eso no me hablan", comenta, y aprovecha para sentenciar que "es muy curioso que se queje de la exclusiva que yo di y mediante una exclusiva me reclame a mí hablar".

© GTRES

Aunque el distanciamiento entre Carmen y José María es evidente, la malagueña ha no ha dudado en defenderle: "Deja a mi hijo tranquilo, sobre todo porque es el padre de tu hijo, no te olvides nunca". Añade que, a pesar de que Paloma pueda hablar de ella todo lo que quiera, no "tiene motivos para decir nada ni de mi hijo ni de mí", ya que "no he sido una suegra que haya tenido un roce con ella".

En su entrevista, Paola dice que no se negaría a una conversación con Carmen siempre y cuando sea en privado. La colaboradora, a esto, responde que "no sé si hablaré con ella o no", pero que el diálogo jamás ocurrirá "sin el consentimiento y autorización de mi hijo".