Todos los detalles del impresionante anillo de compromiso de Lady Gaga

Lady Gaga ha desembarcado en Venecia y su arrolladora presencia no ha pasado desapercibida en el Festival, pero esta vez un detalle en concreto ha hecho que todos los ojos se posen en ella... y en su anillo de compromiso. Con un vestido sobrio y elegante vestido negro con boina a juego, ha dejado que la impresionante joya, que simboliza el importante paso que está a punto de dar con su pareja Michael Polansky, copase el protagonismo.

© GTRES

© Getty Images

No es para menos ya que según han explicado varios expertos a Page Six, se trata de un diamante con corte ovalada que parece tener 10 quilates, aunque no descarta que llegue a los 20. Estas características le darían un valor aproximado de entre 500.000 y 2 millones de euros. Dentro de este arco, Mike Fried, de The Diamond Pro, cree que el anillo parece tener al menos 12 quilates, dependiendo del corte, calidad y claridad, lo que lo elevaría al menos al millón de euros. Para Fried, esta joya es elegante y atemporal, pero imponente debido al colosal diamante. Además, estima que Polansky pudo haber pasado meses diseñándolo y seleccionando a mano un diamante adecuado y de calidad, para lo que se requiere un ojo minucioso y también y gran presupuesto.

© Getty Images

La estimación más conservadora es la de Olivia Landau, fundadora y CEO de Clear Cut, que ha contado al mismo medio que cree que se trata de una piedra de 10 quilates con un coste estimado de medio millón de euros. Por su parte, Ajay Anand, CEO de Rare Carat, eleva la apuesta a los 20 quilates lo que acercaría su valor a los 2 millones.

© Getty Images

© Getty Images

En cualquier caso, Lady Gaga luce orgullosa e ilusionada su anillo en el Festival de Venecia, donde la acompaña su prometido. En la ciudad de los canales la hemos visto posar radiante con su compañero de reparto en Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix, y su director, Todd Phillips. Al excelente momento personal que atraviesa se une el entusiasmo con el que ha sido acogida la esperada secuela en la que interpreta a la villana Harley Quinn.

La historia de amor de Lady Gaga y Michael Polansky comenzó hace más de cuatro años. Los primeros rumores comenzaron en 2020, cuando fueron fotografiados besándose en una fiesta de Nochevieja en Las Vegas. Unas semanas después, la protagonista de Ha nacido una estrella hizo pública su relación al compartir en las redes sociales varias imágenes junto a su novio durante para las celebraciones de la Super Bowl. Hay que recordar que es el tercer compromiso para Lady Gaga, quien anteriormente estuvo a punto de casarse con Christian Carino (se separaron a principios de 2019 después de dos años juntos) y en febrero de 2015 se se comprometió con Taylor Kinney, pero terminaron rompiendo al año siguiente.