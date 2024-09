Angelina Jolie confiesa que 'no tiene amigos' porque la han traicionado muchas veces

Angelina Jolie se dio un baño de masas en el Festival de Venecia y en el Festival de Telluride (Colorado). La actriz, una de las más queridas y admiradas por el público, presentó su última película María, del chileno Pablo Larraín, en la que se mete en la piel de la gran diva de la ópera María Callas. Gracias a su interpretación se llevó una de las mayores ovaciones del público, 8 minutos con toda la audiencia puesta en pie, y rompió a llorar. Durante la promoción del filme contó cómo la música le había ayudado en un tiempo "de desesperación y de dolor". Se refería a sus años de lucha con Brad Pitt, cuya disputa legal por el divorcio aún continúa.

© Getty Images Angelina Jolie a su llegada al Festival de Telluride (Colorado) para presentar 'María'

El mundo de la ópera le proporcionó "una terapia que no sabía que necesitaba". "No tenía idea de cuánto estaba conteniendo y no dejando salir. Así que el desafío no solo fue técnico, fue una experiencia emocional para encontrar mi voz, estar en mi cuerpo, expresarme". Al mismo tiempo habló de lo mucho que le habían ayudado sus hijos en su proceso paras transformarse en la gran María Callas, un personaje para el que se preparó concienzudamente durante siete meses. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox son su vida, su mayor apoyo y más si cabe teniendo en cuenta la última confesión que ha hecho al medio The Hollywood Reporter.

© Getty Images Angelina Jolie coincide con Naomi Watts y su perro gigante en el Festival de Telluride (Colorado)

Cuando le preguntan quiénes son tus amigos más cercanos o esa persona a la que llamarías a las tres de la mañana, su respuesta no deja de sorprender. "En realidad, no tengo ese tipo de relaciones. Quizá sea porque perdí a mi madre siendo joven. Quizá porque estoy trabajando. Tal vez sea porque soy alguien a quien han traicionado muchas veces. No tengo muchas de esas relaciones cálidas y cercanas en las que me apoyo tanto", confiesa la estrella, a la que millones de personas desearían conocer o poder asar un tiempo de calidad con ella.

Jolie perdió a su madre, Marcheline Bertrand, en 2007. Murió a consecuencia de un cáncer de ovarios y de mama a los 56 años y ella fue la personas más importante de su vida: "Mi madre era muy cercana a mí. La perdí. A lo largo de los años, algunos amigos no estuvieron presentes para mi familia en sus momentos de necesidad. Tengo un par de personas en las que confío. ¿Con quién murió María Callas? Con dos personas de confianza", asegura la actriz.

© Getty Images Angelina Jolie en el Festival de Venecia

© Getty Images Recibió una ovación de 8 minutos en el Festival de Venecia por su papel de María Callas

A pesar de la poca gente que se ha ganado su confianza, Jolie asegura que le encanta estar con gente. "Si alguien quiere ver mala televisión y pedir comida tailandesa, soy la primera en ponerme los calcetines de pelo y sentarme a su lado. Me gusta estar con la gente que quiero. No soy alguien que suplica estar sola", ha confesado. y explica que su "placer culpable" no es disfrutar de la soledad, sino "hacer algo que los haga felices. Eso realmente me hace feliz a mí".

Para Angelina significó mucho que sus hijos estuvieran con ella en María. "Cuando estaba pasando por momentos muy difíciles, ellos venían y me daban un abrazo o una taza de té. Esa fue probablemente una de las cosas más intensas: por lo general, cuando expreso tanto dolor, no es frente a mis hijos. Realmente intentas ocultarles a tus hijos cuánto dolor y tristeza llevas. Y por eso, que estén contigo cuando lo expresas a ese nivel, creo que fue la primera vez que me escucharon llorar así. Eso suele ser en la ducha", revela.