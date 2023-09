Salma Hayek se sincera sobre lo que más le gusta de su amistad con Angelina Jolie

Salma Hayek y Angelina Jolie han construido una gran relación en la que ambas se entienden a la perfección y que a sus fans les encanta. Y en su paso por el Toronto International Film Festival, la actriz mexicana se refirió a esta gran amistad que las dos estrellas de Hollywood han construido a lo largo del tiempo.

Contenta por lo bien que se llevan, Salma comentó que le gusta “todo” sobre la amistad que tiene con la originaria de Los Ángeles. “Es muy, muy enriquecedora en mi vida en muchos aspectos”, dijo muy sincera. Y reveló en qué ámbitos de la vida es en los que más coinciden: “Como mamás, ¿sabes? Aunque en la mayoría es como artistas”, comentó a ET Online.

Y es que Salma y Angelina tienen una exitosa carrera en común en la que ambas han sido honradas con el Oscar. Dos grandes nombres que coincidieron en el rodaje de The Eternals en 2021, en donde todo inició detrás de cámaras. “¡Y continúa!”, agrega feliz la originaria de Veracruz, México.

Además de la cinta de superhéroes, Salma estuvo bajo la dirección de Angelina en la cinta Without Blood, que aún no se ha estrenado. Y aunque para muchos podría resultar complicado estar bajo la dirección de una nueva amiga, para ellas fue un evento que las hizo acercarse aún más. “Es la mejor directora que he tenido. Me encanta trabajar con ella porque disfruté cada segundo”.

Dos amigas y una gran familia

La amistad de las dos actrices de Hollywood se extiende más allá de los sets de grabaciones, pues su relación es tan buena que sus hijos ya se conocen y se llevan bastante bien. A finales de agosto se les vio en Los Ángeles en una cena familiar a la que asistió Valentina Paloma, hija de Salma y su esposo, François-Henri Pinault. Junto a ellas, además de Angelina, estaba Pax, uno de los hijos de Jolie.

©Salma Hayek





Sobre cómo fue que surgió esta bella amistad, Salma le comentó a Eva Longoria que todo fue gracias a la variedad de nacionalidades que hubo en The Eternals, pues fue lo que le llamó la atención. “Angelina dijo algo como: ‘Salma es tan hermosa. Yo no soy una persona fácil con quien estar, pero a Salma no le importó, solo vino al set y se acercó”. De esa manera, surgió una conexión especial que, además de romper el hielo, las hizo integrarse con el resto del cast.