Descubrimos los nuevos proyectos de los actores que dan vida a Sarp y Ayaz, los primos más dispares de 'Hermanos'

Ömer (Yiğit Koçak) y Oğulcan (Cihan Şimşek) son dos primos que, pese a que en este momento no pasan por un buen momento, se quieren y tienen muchas cosas en común. Pero no son los únicos personajes de Hermanos que guardan este parentesco, también tenemos a Tolga (Berk Ali Çatal) y Lydia (Elçin Irem Zehra) o a Sarp y Ayaz, interpretados por Atakan Özkaya y Berk Bakioğlu. Estos dos últimos, aunque se llevan muy bien entre ellos, no pueden ser más diferentes en su forma de ser y de tratar a los demás, en especial, a los Eren.

Lo que sí tienen en común los roles del hijo y del sobrino de Sevval con los del resto de sus compañeros es que su paso por la exitosa ficción ha lanzado las carreras de sus intérpretes. Los jóvenes actores se han convertido en las estrellas del momento y no dejan de llegarles ofertas de trabajo. Si hace unas semanas era Yiğit Koçak quien cumplía el sueño de grabar su primera película, ahora son Atakan Özkaya y Berk Bakioğlu quienes se embarcan en dos nuevos proyectos de los que te contamos todos los detalles.

La pena de los seguidores de Hermanos tras el final de la serie el pasado mes de junio en Turquía, se torna ahora en alegría al conocer los nuevos trabajos en los que se sumergen sus protagonistas a los que podrán ver pronto de nuevo en acción. Después de meterse en la piel de Sarp, uno de los villanos del drama turco que en España emite Antena 3, Atakan Özkaya, de 26 años, formará parte del elenco de Alboraların Sert Kışı, (El duro invierno de Albora o La historia de la familia Albora), según ha informado la periodista turca Birsen Altuntaş.

Esta nueva serie es una adaptación de la producción libanesa Al Hayba, que cuenta la historia de una familia contrabandista de armas, y está dirigida por Ahmet Katıksız y escrita por Gülizar Irmak. En ella, el joven artista dará vida a Kaya, uno de los hijos de la familia Albora, en un rodaje que tendrá lugar muy pronto en Mardin, ciudad situada en el sudeste de Turquía.

La ficción comienza cuando la familia Albora recibe la noticia de la muerte en Canadá de Boran, uno de los hijos que se había apartado del clan. Ayla, esposa del difunto, regresa a Mardin junto a su hijo para el entierro de su marido, momento en el que conoce por primera vez a la familia de su esposo, a la que tendrá que enfrentarse.

Poco después, a uno de los hermanos del fallecido le ordenan casarse con la viuda del joven para hacerse cargo de ella y del pequeño y para que ambos se queden en el país y en la familia. La serie tratará sobre la guerra entre los Albora y los Baybar por hacerse con el control de oscuros negocios en la zona y mezclará una complicada historia de amor con una fuerte lucha de poder.

Un nuevo registro para Berk Bakioğlu

Por su parte, el protagonista de Hicran: en busca de mi hija, también se enfrenta a un nuevo reto profesional con su incorporación a la segunda temporada de Taş Kağıt Makas, (Piedra, papel o tijera), una de las series de televisión más comentadas en Turquía la temporada pasada por su potente historia y por su gran elenco encabezado por Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven y Burak Yörük.

Berk, de 25 años, dejará atrás a Ayaz Sönmez para ponerse en los zapatos del fiscal Arhan. El intérprete llegará a la exitosa ficción de una manera muy ambiciosa, presentándose ante la audiencia como un defensor de la ley muy decente y prestigioso. Sin duda, un nuevo registro en el que el joven actor podrá mostrar sus grandes dotes interpretativas en un papel muy diferente a los que le hemos visto hasta ahora. Esperamos que tanto Berk como Atakan triunfen con sus nuevas series para que podamos volver a disfrutar muy pronto de su talento en nuestro país.