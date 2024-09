Inés Laffón: 'Mis mellizos son niños muy buscados'

La noticia saltaba de la manera más imprevista. Porque, en realidad, esa es su naturaleza: la sorpresa, la imprevisión, lo fortuito. Rochi e Inés Laffón posaban para nuestras páginas de moda es una espléndida producción en Sevilla en la que las dos primas, hijas de los jinetes Manuel y Carlos Laffón Parias, rivalizaban en belleza, elegancia y frescura, vestidas con volantes, cretonas de algodón y estampados como cerámicas de la Cartuja. Y entre preguntas y confidencias sobre su estrecha relación, sobre sus sueños personales, sus proyectos labores y, por supuesto, las tendencias que siguen y sus tips de belleza y estilo, Inés, de repente, nos hacía una generosa revelación. Tan feliz como inesperada. Al lado del hombre que es dueño de su corazón, Álvaro Odriozola, futbolista de la Real Sociedad, se va a convertir en madre.

© Chesco López Inés Laffón Lomba y su prima Rocío Laffón Molina posaron para ¡HOLA! en un reportaje de moda de la semana pasada en el que hablan del pasado, el presente y el futuro.

"Hace año y medio, nos decías que te gustaría casarte en 'Haras Quesnay', la yeguada de tu familia en Francia. ¿Ves cercana la boda?", era la pregunta que le formulábamos e Inés se desarrollaba de una manera que, vestida con un crop top que se ceñía perfectamente al mimbre de su cintura, no podíamos ni imaginar. "Tal y como te conté, sería muy especial casarme en la yeguada, ya que los caballos son lo que nos unió a Álvaro y a mí. Pero tendremos que esperar… Si Dios quiere, cumpliremos otro sueño a final de año, ampliando nuestra familia con mellizos". Nuestra sorpresa era manifiesta. Por eso, después del shock inicial y de darle la enhorabuena, hemos vuelto a acercarnos a ella para que nos cuente cómo se encuentra en este momento tan emocionante e inspirador de su vida.

© Álvaro Medina Inés se prepara para ser madre, y por partida doble, junto al que es su compañero de vida desde casi hace cinco años: el futbolista Álvaro Odriozola, que jugó en el Real Madrid y que actualmente luce la camiseta de la Real Sociedad.

-Inés, ¿Cómo estás llevando el embarazo?

-Estoy de más de cinco meses y lo estoy llevando muy bien. Al principio, estaba más cansada y me costó bajar el ritmo, aceptar que no llegaba a todo, pero ahora lo estoy disfrutando mucho.

-Hablas de mellizos… ¿Te sientes preparada para debutar como madre y… ¡con dos!?

-He sido siempre muy niñera y, por ahora, le veo el lado bueno. Al final, es un único embarazo y, por las noches, habrá que levantarse, ya sea uno o sean dos. Cuando empiecen a correr y me tenga que dividir, ya será otra historia pero me encanta la idea de que vayan a ser dos. Mi hermana y yo nos llevamos un año, somos inseparables y espero que ellos sean igual que nosotras.

-¿Fueron niños buscados o una gratísima sorpresa?

-Son niños muy buscados. De hecho, llevábamos bastante tiempo intentándolo, lo que llegó a ser algo frustrante. Ahora, con otra perspectiva, creo que llegar a San Sebastián, bajar de revoluciones y estabilizar nuestras vidas por un tiempo ha sido clave.

-Esta semana te hemos podido ver en la revista y… estás guapísima, vamos que te ha sentado fenomenal… Dicen que si estás tan guapa, ¿es porque serán niños?

-Da gusto trabajar con el equipo de HOLA e Inés Domecq, que siempre sabe sacarte el máximo partido y eligió los modelos perfectos para la etapa en la que estoy. En cuanto al sexo, he oído de todo estos meses, que si forma de la tripa, que si luz en la cara.. pero estoy en un dilema con Álvaro. El quiere que sea sorpresa hasta que nazcan, así que aún no sabemos y no sé si podré aguantar la incertidumbre.

-¿Cómo estás llevando el embarazo? ¿Alguna molestia? ¿Algún antojo?

-Estoy de 5 meses y medio y me encuentro en la mejor etapa ahora mismo. Todavía no tengo mucha tripa, lo que me permite seguir haciendo vida normal con bastante energía. Los primeros meses me dormía por las esquinas y tuve rechazo a ciertos olores pero… poco más. Creo que estoy teniendo suerte.

-¿Ser madre era un sueño acariciado? ¿Tenías el instinto maternal muy a flor de piel o por el contrario eras una mujer más despegada en ese sentido?

-Siempre he soñado con ser madre. Por mí, habría sido madre mucho más joven. Como mi madre. Siempre me ha encantado nuestra relación madre-hija y poder disfrutar de mis abuelos y bisabuelos tanto tiempo.

© ÁLVARO MEDINA

-El momento del parto… ¿Cómo lo llevas? ¿Eres miedosa? ¿Lo piensas? ¿Darás a luz de manera convencional?

-Por ahora, no tengo ningún miedo al parto. Tengo un ginecólogo maravilloso y confío totalmente en él y en las matronas, que me transmiten mucha tranquilidad. Creo que puede haber exceso de información acerca del parto por lo que intento no leer demasiado. Me gustaría que fuese un parto natural pero será lo que Dios quiera.

-Como madre, ¿Cómo te ves? ¿Eres una mujer que tienda a la superprotección, a tenerlo todo controlado, eres más del 'laissez faire, laissez passer'...?

-Yo misma me lo pregunto. Mi madre ha sido muy de laissez faire, laissez passer y me gustaría ser igual pero, según lo que veo alrededor, eso cambia mucho una vez nacen los niños así que, ya te contaré más adelante.

-¿Qué valores te gustaría inculcar a tus hijos? ¿Cómo te gustaría que fueran?

-Me gustaría inculcarles a mis hijos los mismos valores que nos han inculcado a Álvaro y a mí nuestras familias. Dándoles mucho amor. Y que sean generosos, honrados, tolerantes y trabajadores.

-No sé si es pronto pero… ¿Iremos a por más o nos plantaremos aquí?

-Siempre he querido tener tres hijos y si fuese por Álvaro, tendríamos cuatro o cinco. Si sigo con un embarazo tan bueno, sin duda iremos a por más y, además, me gustaría que fuesen seguidos pero cuando nazcan los mellizos ya lo volveremos a hablar.

-¿Cómo fue ese momento en el que se lo contaste a Álvaro? ¿Cómo reaccionó?

-Se me hizo eterno.. Me enteré una mañana. Él estaba entrenando y no llegó a casa hasta final de la tarde. Le había sacado todas las cosas de niños que hemos ido comprando y, cuando lo vió, ¡no se lo creía! Aun después de escuchar los latidos de los bebés en la eco meses después, no se lo terminaba de creer. Ahora ya les hace más caso a ellos que a mí. Y me encanta.

-¿Álvaro es muy niñero? ¿Cómo le ves como padre?

-Le encantan los niños y sigue manteniendo vivo el niño que fue dentro de él, así que será un padre muy divertido. Además, es súper cariñoso y sensible. Creo que será el poli bueno y yo la que ponga orden, pero así nos completamos.

© Chesco López

-¿Tenéis ya organizada su habitación? ¿Les habéis comprado ropita?

-La verdad que no tenemos su habitación ya que seguramente nos mudemos antes de que nazcan. Acabo de volver de unas semanas de vacaciones y nos podremos a organizar tranquilamente. En cuanto a ropa, tenemos cosas muy especiales en casa que hemos ido comprando en cada ciudad en la que hemos vivido para cuando ellos vinieran.

-¿Habéis pensado ya en el bautizo? Dónde será por ejemplo?

-Aún no hemos pensado nada pero, por la agenda de Álvaro, seguramente sea en San Sebastián ya que estará concentrado en su temporada.

-¿Te has cogido un respiro en tu vida laboral? ¿Contarás con ayuda para afrontar tu vuelta al trabajo? ¿Los abuelos tal vez?

-Por ahora, me encuentro muy bien y seguiré trabajando hasta que mi cuerpo me lo permita. De cara a la vuelta al trabajo, ya que los dos pasamos mucho tiempo fuera de casa, tendremos que organizarnos con nuestros padres así como con ayuda externa.

-Tu vida con Álvaro, como futbolista, es posible que te lleve a otros puntos del planeta, ¿lo ves como algo positivo para tus niños?

-Veo cada nuevo destino como una experiencia y más para niños pequeños. Aprender idiomas, viajar, conocer a gente de todo el mundo y otras culturas es una gran ventaja. Igual de mayores es más duro, pero de pequeños los niños se adaptan muy bien.

-¿Cómo podríamos adjetivar tu vida/estado de ánimo en este momento?

-Estoy ilusionada, disfrutando de esta nueva etapa. Solo me queda ver a Álvaro de nuevo en el campo que, tras una lesión, ha tenido que estar fuera este principio de temporada.

-Seguro que todo va a ir bien.